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健康 > 杏林動態

郭台銘出席台大癌醫院慶 逢先妻林淑如冥誕：回憶重現

2024/12/19 17:41

台大醫院癌醫中心分院與19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，鴻海創辦人郭台銘（前中）與出席醫護人員合影。（記者塗建榮攝）

台大醫院癌醫中心分院與19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，鴻海創辦人郭台銘（前中）與出席醫護人員合影。（記者塗建榮攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕鴻海集團、永齡基金會創辦人郭台銘豪捐百億元，歷時10年打造的台大癌醫中心分院今（19日）迎來6週年慶，郭台銘偕夫人曾馨瑩出席盛會，今天也是郭台銘先妻林淑如75歲冥誕，郭台銘致詞時提到，此次活動的主題「真愛永存」不僅紀念先妻的愛與支持，更象徵這份精神融入台大癌醫的使命，期盼台大癌醫能持續為病友提供最好的醫療與關懷，讓更多家庭在愛中找到希望。

郭台銘致詞時提到，今天慶祝台大癌醫成立6週年，同時紀念他的先妻林淑如75歲冥誕，兩個特別的日子交織在一起，對他而言是回憶的重現，也是希望的延續。19年前先妻因乳癌復發病逝於台大醫院，結束了他們35年的婚姻，「雖然未能履行我們共同立下的50年人生契約，但她用生命教會了我真愛的意義。」

台大醫院癌醫中心分院19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，鴻海創辦人郭台銘致詞。（記者塗建榮攝）

台大醫院癌醫中心分院19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，鴻海創辦人郭台銘致詞。（記者塗建榮攝）

郭台銘也提到，真愛是一種超越時間與空間的真誠力量，也因此讓他決定將這份愛延續，協助創建台大癌醫，台大癌醫的醫療大樓以母親之名「永真」冠名，「永真」對病人來說，是面對病魔的勇氣，對醫護人員來說，是一種信念，相信有限的生命也能創造無限意義。

郭台銘說，6年來台大癌醫見證了無數病人以堅韌精神面對挑戰，也見證了醫療團隊用專業與愛心守護每位病人，期許台大癌醫繼續秉持這份精神，為每位病人提供最好的醫療服務，讓更多人在愛中找到希望，讓真愛在每個人的心中延續，共同守護生命的價值。

台大癌醫院長楊志新、台大校長陳文章、副校長張上淳、前校長管中閔等人均出席，並由乳癌防治基金會的真愛合唱團開場，現場並舉行設計師楊北辰創作的公共藝術作品「永愛」揭幕儀式。

活動結束後，郭台銘面對在場醫師要求合照時來者不拒，會後媒體上前追問他對於「鴻海擬併購日產汽車」的看法，郭台銘在保全人員的陪同下，先前往洗手間，隨後朝急診室方向離開，一路帶著微笑，並未多做回應。

台大醫院癌醫中心分院19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，台大癌醫分院長楊志新致詞。（記者塗建榮攝）

台大醫院癌醫中心分院19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，台大癌醫分院長楊志新致詞。（記者塗建榮攝）

台大醫院癌醫中心分院放置公共藝術作品。（記者塗建榮攝）

台大醫院癌醫中心分院放置公共藝術作品。（記者塗建榮攝）

台大醫院癌醫中心分院19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，鴻海創辦人郭台銘（左二）出席與台大校長陳文章（右二）等人剪綵。（記者塗建榮攝）

台大醫院癌醫中心分院19日舉辦「台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮」，鴻海創辦人郭台銘（左二）出席與台大校長陳文章（右二）等人剪綵。（記者塗建榮攝）

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