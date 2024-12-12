健康網》認識骨鬆常見用藥 「這類型」竟還防乳癌

食藥署指出，骨質疏鬆常見於停經後婦女以及老年人，如果已經無法透過日常控制的話，就需要靠藥物來幫忙；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「藥師，醫師說我骨質疏鬆變嚴重！吃鈣片可能已經不夠了，之後可能要吃骨鬆藥物，那個是什麼啊？」食藥署表示，口服骨質疏鬆藥物主要為破骨抑制劑，又可以分為雙磷酸鹽類、選擇性雌激素受體調節劑；其中，後者除了減少骨質流失，因為在子宮或乳房具有抗雌激素作用，也可以大幅降低乳癌的風險。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，骨質疏鬆常見於停經後婦女以及老年人，而常發生的部位主要於脊椎、髖骨等。在預防上，可以透過飲食、運動、生活型態等等，來降低發生的機率，但如果今天已經無法透過日常控制的話，我們就需要靠藥物來幫忙。

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而骨質疏鬆的藥物主要分為破骨抑制劑以及造骨促進劑：

●破骨抑制劑主要作用是抑制蝕骨細胞，減少骨質的流失。

●造骨促進劑主要作用是刺激造骨細胞，加固骨質生成。

食藥署提醒，口服雙磷酸鹽類藥物有噁心嘔吐以及食道刺激的副作用。建議在早上空腹使用，並配一大杯開水，且吞下後半小時內需要直立上半身；情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，破骨抑制劑又可以分為雙磷酸鹽類、選擇性雌激素受體調節劑。口服雙磷酸鹽類常見會有噁心嘔吐以及食道刺激的副作用，因此服用上要特別注意，建議在早上空腹使用，並配一大杯開水，且吞下後半小時內需要保持上半身直立。

而選擇性雌激素受體調節劑作用在雌激素受體上，因此主要用於停經後婦女，在骨骼中具有雌激素作用，能減少骨質流失，因為在子宮或乳房具有抗雌激素作用，也可以大幅降低乳癌的風險。

醫師會依據個人的骨質密度以及身體狀況去評估使用何種藥物，如果對於藥物的作用或是副作用有不清楚的部分，都可以諮詢藥師。

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