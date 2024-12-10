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健康網》手機「滑」得腰痠背痛 醫：2NG姿勢恐致椎間盤突出

2024/12/10 20:51

醫師建議，每一段時間要左右手輪流交換，避免單側肌肉長時間緊繃，減少手腕和前臂的疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，每一段時間要左右手輪流交換，避免單側肌肉長時間緊繃，減少手腕和前臂的疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人的生活幾乎離不開手機，但長時間保持不良姿勢，常常讓在不知不覺中「滑」出駝背和腰痠背痛，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，趴著與半躺臥滑手機是2大NG姿勢，容易讓肩膀疼痛、手臂麻痺，嚴重甚至會導致椎間盤突出。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，只要調整姿勢，就能有效減少脊椎的負擔，從改善低頭開始，能減輕脊椎壓力，再來把手機拿高，能減少肩頸負擔，最後要注意雙手輪流拿手機，減少手腕疲勞。

正確滑手機姿勢

●抬頭挺胸不駝背：正確滑手機第一步就是先戒掉低頭，保持抬頭挺胸，讓脊椎自然延展呈一直線。如此能有效減少肩頸的壓力，避免長期低頭、過度彎曲頸椎導致的駝背和頸椎疼痛。

●手機拿高不低頭：手機可別在越拿越低，應盡量將手機拿到與眼睛平視的高度（大約胸口到下巴的位置）。低頭時頸部的壓力成倍數增加，而平視的姿勢可以讓頭部更自然地保持平衡，減少頸部和肩膀的負擔。

●雙手輪流拿手機：最常見的拿手機方式就是單手持機，這樣長時間下來容易造成手部及腕部的負面影響。建議每一段時間要左右手輪流交換，避免單側肌肉長時間緊繃，減少手腕和前臂的疲勞。同時也可以透過支撐物，如桌子、椅子或支架，來幫助分擔頸部和手臂的壓力。

滑手機NG姿勢

●趴著滑手機：許多人習慣趴在床上滑手機，覺得這樣能讓身體放鬆，但實際上卻會讓背部肌肉持續用力支撐，全身壓力也都會放在脊椎上，進而導致肩膀疼痛、手臂麻痺或脖子僵硬等問題。

●半躺臥姿勢：在床上半坐半躺，只用枕頭支撐背部和頭部的姿勢也要避免，這樣會讓脊椎呈現不自然的彎曲，身體力量會壓迫到腰椎，容易引起腰酸背痛，甚至可能造成腰椎發炎或椎間盤突出。

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