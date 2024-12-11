活腎移植！夫欲捐腎 「雙重血漿置換術」克服血型相異救妻

台北慈醫院泌尿科醫師游智欽向陳女士說明手術注意事項。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕51歲陳女士今年2月初因高血壓至醫院抽血檢查，意外診斷出腎臟病第5期，藥物治療效果不理想，醫師建議活體腎臟移植，與陳女士結縭30多年的楊先生捨不得太太受苦，表達願捐出腎臟為妻子續命。

陳女士的血型為O型、先生為AB型，因此台北慈濟醫療團隊替病人執行5次「雙重血漿置換術」，讓抗體濃度下降後，近期由泌尿科醫師游智欽、趙梓辰執行移植手術，術後先生住院3天、陳女士住院10天平安出院，獲得新生。

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根據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心數據，截至11月底，台灣共有8857人在等待腎臟移植，正因為能進行移植的屍腎有限，若能進行活腎移植，就能挽救更多腎臟病末期患者的生命。

活體腎臟移植是指配偶或五等親以內的捐贈者在腎臟功能正常的情況下，將一顆腎臟移植給受贈者，正常情況下，捐贈者及受贈者血型必須相容，否則容易誘發急性排斥反應，進而導致腎衰竭，嚴重者甚至得將新植入的腎臟再次取出。

游智欽說，隨著醫學進步，腎臟移植已經不再受血型限制，只要透過雙重血漿置換術及施打抗B淋巴球藥物，將血液中的AB型抗體分離出來，再將乾淨的血漿輸回人體，就能降低血液中的抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥的發生。

事實上，陳女士的子女在聽聞母親需要透析治療時，均表達願意捐腎，但楊先生卻當仁不讓，他提到，與太太在18歲相識，一見鍾情，攜手走了一輩子，現在子女都有自己的人生和家庭，而他只有太太，要是此時不救她，之後的人生將只剩下自己，惟有與太太患難與共，才能繼續攜手走下去。

有感於先生對太太的愛，移植團隊讓陳女士提早一週住院進行雙重血漿置換，一般而言，置換3次就能將抗體移除，但陳女士做了5次雙重血漿置換，血漿抗體才降至可移植的數值。

移植當天，夫妻倆一起躺上手術台，游智欽說，手術方式是以腹腔內視鏡將楊先生的右腎與體內血管分離後，從下腹部的切口取出；另一組醫療團隊則是將這顆腎臟移植至陳女士的右下腹處，術後夫妻兩人恢復良好，陳女士的腎臟在手術當天即正常運作並成功排尿，相繼平安出院。

台北慈濟醫院院長趙有誠（左二）與醫療團隊為陳女士（中）及先生（右二）獻上祝福。（台北慈濟醫院提供）

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