健康網》年輕高䠷女終生洗腎 竟因「巨人症」

一名年輕女性須終生洗腎，檢查後發現是巨人症。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位身材高挑的女性，擁有模特兒般的身材，卻需要永久洗腎。造成這狀況之原因是「巨人症」。這是怎麼回事？

​台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在「腰子安娜」表示，近期遇到的另一位複雜案例，是個年輕的女士，身材非常高挑纖瘦，真的跟模特兒一樣，因此王婷翊提醒，以下內文將稱呼她「模特姐姐」。「模特姐姐才大我沒幾歲，但她卻被告知可能要永久洗腎。」

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​模特姐姐只知道自己血壓稍微偏高，但平常都低油低鹽飲食，不菸不酒，無特殊不良嗜好，但沒有定期健康檢查。

​王婷翊說明，在今（2024）年年初，模特姐姐覺得身體不舒服，到醫院就診，才發現腎功能已經只剩個位數，前一位醫師幫她做了非常完整的檢查，但因為她是惡性高血壓，用了多種降壓藥物都還是非常難控制，腎功能持續惡化，甚至住院中接受短期的洗腎，經過治療後雖然有暫停洗腎，但醫師告知她要準備做洗腎管路了，請她考慮一下。於是她多方打聽下輾轉找到我。

王婷翊​表示，幾次門診後，除了腎功能逐漸恢復，接續上一位醫師的檢查。最後，造成模特姐姐腎衰竭的原因水落石出。

​根據模特姐姐的年紀，正常的 IGF-1（類胰島素生長因子）範圍是177～382 ng/ml，而模特姐姐的數值竟高達 1155.64 ng/ml，再加上典型表現（長的特別高等），確診為肢端肥大症，俗稱巨人症。

王婷翊​表示，肢端肥大症的盛行率約百萬人中有40~80例，是罕見疾病之一。「感謝新代科的前輩當我的知識支援，第一次在課本外看到實際案例，希望病人後續能順利完成治療。」

另外她說明，巨人症的手大多是整個（包含手掌、手指）都比較粗大，整體都大普通人一個尺寸的感覺。如果只有指端特別大，要小心是不是杵狀指，杵狀指常見於有慢性阻塞性肺疾的患者。

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