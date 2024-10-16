健康網》慢性腎臟病中醫助攻 52歲男1年後成功逆轉

中醫師指出，中西醫合療，有機會逆轉洗腎命運；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕52歲的孫先生，患有高血壓、糖尿病、高血脂，5年前發現腎功能不佳，雖有定期在腎臟科追蹤服藥，但效果甚微，後轉至中醫門診時，腎絲球過濾率（GFR）為21，板橋樹林風澤中醫診所主治醫師李思誠，給予科學中藥粉及水藥，並叮囑「維持西醫治療」，3個月後GFR進步到25，再3個月GFR進步到28，1年後成功維持在GFR30以上，成功逆轉洗腎命運。

李思誠說明，慢性腎臟病就是腎臟慢慢壞掉的意思，最後不能代謝水分、毒素，只能透過洗腎，替代本來腎臟功能來維持生命。一旦發現腎臟功能受損，就是中醫介入的好時機。雖然西醫常常說腎功能不能逆轉，但是在門診常發現慢性腎臟病患者，在加入中醫治療後，他們的腎功能恢到復一定程度，並維持在一定區間，因此慢性腎臟病患者，如果有定期服藥及做好日常保健，仍有機會遠離洗腎。

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慢性腎臟病分期

慢性腎臟病會根據抽血得到的數據「腎絲球過濾率（GFR）」進行慢性腎臟病分期。

第1期：GFR≧90，合併腎臟損傷。

第2期：GFR60-89，合併腎臟損傷。

第3期：GFR30-59，（3a期：45-59，3b期：30-44）。

第4期：GFR15-29。

第5期：GFR<15，可能需要預做洗腎準備。

慢性腎臟病無明顯症狀

李思誠指出，腎臟是個沉默的器官，腎臟病初期和中期幾乎都沒有症狀，直到晚期出現水腫、喘都已經是瀕臨洗腎的狀態。定期抽血驗尿檢查才能提早發現腎臟功能是否受損。而患有三高（糖尿病、高血脂、高血壓）的患者，則是罹患慢性腎臟病的高危險群，更要定期追蹤。

慢性腎臟病注意事項

●控制好4高（糖尿病、高血壓、高血脂、高尿酸）。

●少吃加工食品、少吃太鹹的食物，喝足量水。

●禁止吃楊桃。

●控制體重、規律運動。

●不抽菸。

●禁止吃來路不明的藥、偏方。

●少吃NSAID類消炎止痛藥。

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