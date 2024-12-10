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健康 > 心理精神

健康網》你成癮了嗎？ 心理師列2關鍵：有不良後果、難以自控

2024/12/10 20:32

諮商師表示，每天都一杯咖啡不一定代表有咖啡成癮；圖為情境照。（圖取自freepik）

諮商師表示，每天都一杯咖啡不一定代表有咖啡成癮；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天都一杯咖啡才能醒腦，假日滑了一整天的手機都嫌不夠，這樣算咖啡成癮、手機成癮嗎？諮商心理師蘇琮祺建議，先把做這件事情的「不良後果」跟「難以自控」抽出來，再分別以耐受性、戒斷性、強迫性與傷害性4個指標，來評估自己是否出現成癮現象，至於要診斷是否成癮，必須經過精神科醫師的專業診斷。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文說明，根據《DSM-5精神疾病診斷與統計手冊》的概念，成癮障礙症（Addictive Disorders）目前分為2大類：

●物質相關：包括菸草、酒精、咖啡因、大麻、興奮劑、安眠藥、鎮靜劑、迷幻藥、吸入劑、鴉片等各類藥物。

●非物質相關：目前僅列入嗜賭症（Gambling Disorder）。

蘇琮祺提到，像網路成癮、性成癮、運動成癮或購物成癮等所謂的行為成癮（Behavioral Addictions），目前仍在等待更多研究證實其在生理與心理上的成癮性。如果你懷疑自己有成癮問題，建議先尋求專業醫療協助，進行完整的診斷和治療。

諮商師指出，要診斷是否成癮，必須經過精神科醫師的專業診斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

諮商師指出，要診斷是否成癮，必須經過精神科醫師的專業診斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

不良後果 對身心造成傷害

●傷害性（造成傷害）：因使用某物質或進行某行為，對生理、心理、家庭、學校、職場或人際關係造成影響。

蘇琮祺舉例，如因沉迷於網路遊戲，導致課業成績大幅下滑、與家人爭吵頻繁，甚至出現睡眠不足的情況；或者長期酗酒，導致肝功能受損，情緒變得暴躁，與家人衝突不斷，甚至影響到工作表現。

諮商師說明，因遊戲或酗酒，讓情緒變得暴躁，容易起衝突，是一種不良後果；圖為情境照。（圖取自freepik）

諮商師說明，因遊戲或酗酒，讓情緒變得暴躁，容易起衝突，是一種不良後果；圖為情境照。（圖取自freepik）

難以自控 需要越來越多

●耐受性（越用越多）：需要越來越多（時間、用量、頻率或強度），才能感到滿足或減輕不適。

蘇琮祺以遊戲與吃藥為例，原本玩2小時遊戲就夠，逐漸增加到4小時，甚至通宵才過癮，或加重藥物劑量才有感得注意。

●戒斷性（不用會痛苦）：當無法進行該行為或停止使用該物質時，感到空虛、焦躁，甚至痛苦難耐。

蘇琮祺舉出2個生活中常見例子，像家長限制青少年使用手機後，孩子表現出極度不安，甚至情緒失控、與父母大吵；賭博成癮者被迫離開牌桌後，感到極度焦慮、坐立難安，甚至開始對家人咆哮或出現暴力舉動。

●強迫性（不用不行）：明知道行為或物質帶來傷害，卻仍然無法控制，嘗試改變也無法成功。

蘇琮祺舉例，當小張發現自己熬夜打遊戲影響了身體健康，但即使嘗試設定鬧鐘或制定「戒遊戲計畫」，還是忍不住重回遊戲世界；或阿雪明知自己已經因為刷卡而負債累累，卻依然無法控制在看到促銷活動時的購物衝動，多次嘗試戒除仍以失敗告終，兩者都算是強迫性。

諮商師舉例，發現自己熬夜打遊戲影響了身體健康，但即使制定「戒遊戲計畫」，還是忍不住重回遊戲世界，就是無法控制的強迫性；圖為情境照。（圖取自freepik）

諮商師舉例，發現自己熬夜打遊戲影響了身體健康，但即使制定「戒遊戲計畫」，還是忍不住重回遊戲世界，就是無法控制的強迫性；圖為情境照。（圖取自freepik）

發現自己疑似有成癮怎麼辦？

蘇琮祺提醒，如果你發現自己有這些現象，特別是越用越多、不用會痛苦或不做不行，這時你可能真的上癮了。面對成癮的第一步，就是勇敢尋求專業協助，讓醫師或心理師為你進行全面評估和治療，才是最有效的解決方式。

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