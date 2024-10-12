健康網》給孩子用手機 美國神經學家：身心、視力都有害

幼童若長時間使用手機，恐對健康造成危害。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也曾經給孩子看手機嗎？孩子每每看到手機上播放卡通或是玩可愛遊戲就會安靜下來，家長也樂得輕鬆。不過，不少研究指出，幼童接觸3C產品的藍光，恐增加身心健康的負面影響。

外媒《news18》報導，美國神經科學家安德魯胡柏曼（Andrew Huberman），建議家長需避免讓孩子使用手機，因為影響層面實在太廣，除了身體外，心理也會受傷害。

安德魯表示，若幼童花大量時間在螢幕前盯著3C用品，罹患近視風險將增加，使用智慧型手機的影響更大。且待在室內時間較長，很少照到陽光的孩子來說，影響更大。胡柏曼建議多帶孩子到戶外玩耍，對眼睛的健康有益。

另外，過度使用手機，對兒童的傷害還有「腦損傷」。依照2019年的研究，若孩子在螢幕前花太多時間，思考與學習能力將會下降，容易受到干擾。研究提到，孩子的大腦將無法正常發展。同時兒童也可能遭遇網路霸凌，產生憂鬱與焦慮等症狀。

研究指出，2到3歲幼童若看手機時間過長，3到5歲作發展測驗時，得分將會偏低。胡柏曼認為，兒童大腦可塑性高，變化快速，社交技能、情緒與思考能力在這時就開始發展。若他們泡在手機裡，大腦將難以自然發展，也很難集中注意力學習任何事物。

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