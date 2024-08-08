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健康網》便秘可能與「它」脫落有關 醫：總是大不乾淨

2024/08/08 17:54

醫師指出，直腸黏膜內脫垂的症狀容易發生在經常需要用力排便的族群身上，特別是長期便秘或有慢性肛裂的患者更容易出現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，直腸黏膜內脫垂的症狀容易發生在經常需要用力排便的族群身上，特別是長期便秘或有慢性肛裂的患者更容易出現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕便秘原因可能是缺乏運動、飲食不當，但有一個隱藏原因可能正在困擾許多人，就是直腸黏膜內脫垂，大腸直腸外科醫師陳威佑表示，發生脫垂時會對直腸管道造成一種物理性的阻塞，影響到正常的排便反射，這就導致需要更用力才能排便，久而久之就形成了便秘，甚至會感覺直腸不適、排便疼痛 ，或是排便後總覺得沒有排乾淨的感覺。

陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文指出，簡單來說，就是直腸內部的黏膜層從原本的位置滑落，向下移動到更靠近肛門的地方，有時甚至會稍微突出肛門外，這種情況其實不太容易被發現，因為大多數時候，脫垂的黏膜並不會完全脫出肛門外。

他指出，直腸黏膜內脫垂的症狀容易發生在經常需要用力排便的族群身上，特別是長期便秘或有慢性肛裂的患者更容易出現這種情況。

直腸黏膜內脫垂如何導致便秘？他表示，當直腸黏膜發生脫垂時，它會對直腸管道造成一種物理性的阻塞，影響到正常的排便反射，這就導致需要更用力才能排便，久而久之就形成了便秘。不僅如此，黏膜脫垂還可能引起直腸不適、排便疼痛 ，或是排便後總覺得沒有排乾淨的感覺。如果長期不處理，還可能引發更多的腸道問題，比如發炎或感染 。

4方法診斷直腸黏膜內脫垂

●直腸指診：醫師會進行直腸指診來感覺直腸的結構和是否有異常的突出。

●直腸鏡檢查：透過直腸鏡檢查可以直觀觀察到直腸內部的情況。

●影像學掃描：如X光或CT掃描等。

●排便造影：這是一種在排便過程中進行的X光檢查。

如何治療直腸黏膜內脫垂呢？他表示，治療方法主要取決於脫垂的嚴重程度、症狀和整體健康狀況。目標是緩解症狀、改善生活品質，並防止情況惡化。

●保守治療：這通常是輕度脫垂的首選方法，包括：增加飲食纖維（多吃蔬果和全穀類）、多喝水 、定期運動、建立良好的排便習慣。

●藥物治療：有時醫生可能會建議使用瀉藥，幫助軟化糞便，或止痛藥緩解疼痛。

●物理治療：盆底肌肉訓練可以增強肛門周圍肌肉，減少脫垂情況。

●手術治療：對於嚴重情況或保守治療無效時，可能需要考慮，像是直腸黏膜切除術、直腸懸吊術。

陳威佑指出，每種治療方法都有其優缺點，最重要的是聽從醫生的專業建議，如果懷疑自己有直腸黏膜內脫垂的問題，請及時就醫，找專業醫生討論最適合您的治療方案。

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