兒醫缺新血？台大兒醫院長：招募回穩 盼「國家級兒童健康研究中心」誕生

台大兒醫院長李旺祚表示，少子化反而是兒科更進一步的契機，能讓兒童醫療變得更精緻，發展預防醫學和前尖端醫療。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕少子化問題衝擊兒科醫師招募，台大醫院兒童醫院今年首度面臨住院醫師招不滿的窘境，不過台大兒醫院長李旺祚今（1日）表示，少子化反而是兒科進步的契機，能讓兒童醫療變得更精緻，發展預防醫學和前尖端醫療，今年院內PGY招滿且新血優秀，隨著觀念改變，住院醫師招募將恢復過去水平，台大兒醫也力促成立「國家級兒童健康研究中心」，除解決兒科人力問題，更能提升我國兒童醫療水準。

台大兒醫成立迄今10週年，今天舉辦「感恩十載 醫童守護」創作比賽頒獎典禮。院長李旺祚直言，少子化的當下，應讓兒童醫療做得更精緻、更往前一步，這是未來10年的展望，台大兒醫也希望政府支持成立「國家級的兒童健康研究中心」，落實健康台灣的目標。

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李旺祚說，近年少子化問題讓許多人對從事兒童醫療卻步，這就像外國旅客因為台灣有颱風和地震而不敢來台旅遊，他認為，少子化是發展預防醫學的契機，像是政府今年提供6次免費兒童發展篩檢，但這還不夠，許多孩子可能有心臟病、過敏或腸胃問題，通常等到病情出現才就醫，若能提早發現問題，長遠來看可以減少醫療資源的支出。

李旺祚提到，除了前端預防，政府也應鼓勵治療重症、罕病、難症的醫院，因為這類治療需花更多的時間與資源，卻與一般疾病治療給付相同，應透過醫療分級給予更多鼓勵，才能讓兒科看到願景，這也是留住人才的關鍵。

此外，台大兒醫力促成立「國家級的兒童健康研究中心」，李旺祚說，目前正在進行規劃階段，未來可透過建立兒童疾病資料庫投入臨床研究，例如癌症、心臟病、神經疾病等治療方法，希望今年年底能將計畫送進行政院，盼政府支持這個想法，因為國外好的兒童醫院都有好的研究中心，政府「健康台灣」的目標應不只是政策宣示，更要實際落實。

台大醫院院長吳明賢也特別出席頒獎典禮，他指出，雖然少子化嚴峻，台大兒醫仍非常重視兒童醫療的發展，兒童的疾病與成人不同，需要專業的治療和更多的資源，他強調，兒童醫療是否完善是衡量國家進步的重要指標，政府應盤點哪些是需要的醫療資源、適當分配，才能有效超前部署。

至於兒醫住院醫師招募情形，李旺祚說，今年住院醫師的招募情況不理想主要是因為去年PGY2的人數不夠，但困難應該就這兩、三年，他認為未來幾年情況會改善，因為少子化並不是就不需要兒科醫師，反而可以做得更精緻，今年院內PGY2醫師招滿，隨著觀念改變，住院醫師的招募就會回到以前的水平。

台大醫院院長吳明賢強調，兒童醫療是否完善是衡量國家進步的重要指標，政府應盤點哪些是需要的醫療資源、適當分配。 （記者邱芷柔攝）

台大兒醫成立迄今10週年，今天舉辦「感恩十載 醫童守護」創作比賽頒獎典禮。（記者邱芷柔攝）

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