全球首創：甲狀腺癌術後追蹤 台大尿檢提早5年揪復發

▲台大醫院團隊首創利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白，作為甲狀腺癌術後追蹤的生物標記。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

傳統以血清甲狀腺球蛋白監測甲狀腺癌是否殘留或復發，但存在干擾因素，台大醫院昨發表新研究成果，經臨床試驗證實首創利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白，作為甲狀腺癌術後追蹤的生物標記，一改現行抽血作法，甚至可望提早5、6年發現復發訊號，以利及早因應。

尿液外泌體標記 發現復發訊號

甲狀腺癌為國人十大癌症之一，2021年新診斷4626例。台大醫院內科部副主任王治元表示，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，以乳突癌約占80%、濾泡癌約占10%至15%最多，症狀包含可能頸部出現無痛性腫塊或腫大、聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸困難、頸部或喉部疼痛等，多數生長速度緩慢，可經由手術及放射性碘-131、標靶、免疫、化學治療。

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王治元說明，甲狀腺癌患者接受治療後，傳統以血清甲狀腺球蛋白監測是否殘留或復發，但這種方式可能受到抗甲狀腺球蛋白抗體干擾，恐無法第一時間發現異常，且需昂貴的重組人促甲狀腺激素（rhTSH）刺激，才能提高檢測靈敏度，每次約4萬元，增加病人額外負擔。

不過，王治元指出，台大醫院團隊針對新診斷的甲狀腺癌患者，分別在術前、術後、術後3個月與6個月進行尿液樣本收集和分析，結果顯示，術後患者尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白濃度與腫瘤大小、病理分期呈現顯著相關性，尤其傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測的患者中，尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白濃度顯示腫瘤殘留或復發。研究成果已獲得國際奈米醫學期刊刊登，以及美國、日本與台灣專利認證。

王治元強調，目前在科技部、國科會支持下收案約70名甲狀腺癌病人，每人所需檢測費用約5000、6000元，現由研究計畫支應，接下來期望進行產業化，讓費用平價化，以促進臨床應用，預估可較傳統監測方式提早5、6年發現復發訊號。

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