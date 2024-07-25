昏迷孕婦被神「退貨」恢復健康 台大醫：羈絆源自愛

一名孕婦在輸血上萬毫升後總算救回，醫師認為：「羈絆來自於對孩子的愛」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中在臉書提到，近日有孕婦輸血近1萬毫升救活，「她的羈絆，可能源自於她對小孩的愛。」

施景中在臉書提到，韓國電影《與神同行》中，男主角為消防員，在火場倒地；而他起身後看見同袍在幫自己急救，怎麼呼喊都沒人理會。

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他也聽過類似情形。施景中表示，上星期半夜參與急救的孕婦，總算是活回來了。「我在加護病房看過她睜眼睛看我，不過她已經忘掉這一段事情，她真正回過神來已經是距離急救幾天後的事情了。」施景中談到，那位孕婦說，她在要轉來的時候，還有記憶，覺得很累眼睛睜不開。感覺到旁邊有許多人，她大聲嘶吼叫喊，但是似乎沒有什麼人理她。

施景中說明，他有問過當天轉送她來的醫師，那位醫師說：她生完沒有幾分鐘就失去意識，然後開始急救壓胸；在救護車送來的路上昏迷；沒有反應。送來台大之後，很快就插管開始二度CPR，更沒有機會開口講話了。

施景中表示，「那她為什麼會說自己一直在嘶吼叫喊著、而且旁人好像沒有反應？我猜她那時候已經『飄』走了，但是後來因為麈世的羈絆，又把她拉了回來。二十多年前，我第一次開刀的植入性胎盤孕婦，第一次開刀關完肚子又大出血，第二次開刀的時候血壓只有剩下20-30mmHg，連麻醉都沒有麻醉我們就劃刀進去了。後來病人救回來後，她甚至跟我說，那時她『飄』到天花板上看著我們在幫她開刀。」

施景中表示，這位孕婦當天用到無數熱心人的鮮血，輸血將近一萬毫升，最後被「神」退貨回來，不枉我們半夜在空曠無人的大開刀房裡奔馳。她的羈絆，可能是源自於她對小孩子的愛。她還記得她昏迷前，一直在問她的小孩怎樣了。旁邊的人有跟她說小孩很好。這故事的結局是喜劇，感謝老天，她明天終於可以回家抱小孩了。

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