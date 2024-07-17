微矽電子捐贈新竹臺大生醫竹北院區小兒部 彩繪牆幫病童紓壓

微矽電子捐贈新竹臺大生醫竹北院區小兒部牆面幫生病的孩子紓壓 。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕微矽電子（股）公司最近捐贈新竹臺大分院生醫醫院竹北院區小兒加護病房內、外牆面，用繽紛多彩的可愛動物創意畫填滿白色巨塔內的高牆，除了有助生病住院的孩童轉移注意力、放鬆心情接受治療，也讓探視的家屬跟著緩下焦慮的心情。今天院方特別舉辦感謝會，由院長余忠仁頒贈感謝狀給微矽電子董事長張秉堂致謝。

新竹臺大分院表示，對生病住院的小朋友來說，長時間待在醫院內要同時面對生病、治療的恐懼，還要面對冷冰冰的牆面，驚惶、害怕在所難免。

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生醫醫院竹北院區一直致力提升兒童醫療品質，2021年先是在小兒部的候診區設有親子共讀區，布置專屬書架與閱讀角落，利用方便嬰幼兒辨識和拿取的書架及矮櫃，擺置適合0歲到6歲的嬰幼兒繪本。

這次再跟微矽電子攜手，花了1個月時間、斥資60萬元打造兒童醫療區，全長約43公尺的友善牆面，讓病童除了病房，還多了與家人及其他孩子互動的空間，讓醫院不再是冰冷的白牆和藥水味。

這次在微矽電子幫忙下，竹北院區的4樓小兒部再優化，小兒加護病房內、外的牆面，以動物生態為主軸，使用繽紛色彩和可愛的動物圖畫，帶入生命力意象，同時也為孩子注入勇氣跟希望，希望藉此輔助治療過程，幫助這些孩子跟其家長降低恐懼、紓解壓力。

張秉堂說，他們捐贈新竹臺大分院生醫醫院竹北院區兒童友善醫療區牆面，希望能給兒童帶來視覺上的愉悅感，營造輕鬆的氛圍，也吸引孩子的注意力，讓他們在等待和治療過程中感到更放鬆和安心。

微矽電子捐贈新竹臺大生醫竹北院區小兒部牆面幫生病的孩子紓壓，小兒部醫師周安國（中）回贈感謝狀給該公司董事長張秉堂（左4）。（新竹臺大分院提供）

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