健康網》蕁麻疹因「塗酒精」不治而癒？ 醫：嚴重恐致死

醫師表示，不論任何用途，酒精不要拿來噴在孩子的皮膚身上，會酒精中毒，嚴重甚至會引起呼吸衰竭或死亡；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕用酒精塗抹在皮膚上，蕁麻疹就好了？醫師黃士倫分享案例，一個阿嬤提到孫子前陣子蕁麻疹，她用酒精噴一噴、擦一擦，隔天孫子的蕁麻疹就不治而癒。他表示，不治而癒只是剛好而已，不論任何用途，酒精不要拿來噴在孩子的皮膚身上，會酒精中毒，嚴重甚至會引起呼吸衰竭或死亡。

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文提到，日前大陸廣東省一名4歲大女童高燒不止，情況反覆。母親為了幫女兒退燒採用長輩的方法，一旦發現孩子發燒，就用毛巾沾酒精塗抹身體，又用75%酒精噴濕棉布敷在女兒身上。女兒因而嘔吐昏迷，才發現是酒精中毒。

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孩子先是嘔吐和精神狀態變差，且全身無力，甚至連說話都越來越小聲。送醫檢查後發現，其下視丘腦有腫脹，顯示為代謝性腦病或中毒性腦病，經診斷為酒精中毒，導致大腦功能受損。所幸女童2日後甦醒，至今仍有語速變慢問題，只是身體已無大礙。

黃士倫指出，酒精其實可以被皮膚吸收，但大量使用酒精，以求退燒除可能導致過敏，還可能引起幼童急性酒精中毒，情況嚴重甚至會引起呼吸衰竭或死亡。某些情況下的發燒是人體自然現象，未必有需要急於退燒。

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