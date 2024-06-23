健康網》原型食物加工食品怎麼分？ 醫授「這招」1秒知

醫師表示，如果能反射出「是什麼做的」就是原型食物，反之為加工食品；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上食物百百款，可能連家長都不能準確分辨是原型食物或加工食品，更何況是小朋友。要如何更快速判斷什麼是原型食物，什麼是加工食品？對此，愛群成長診所小兒科主治醫師陳如瑩指出，如果能反射出「是什麼做的」就是原型食物，反之為加工食品。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」發文表示，她會在門診印出為教圖給家長，早餐和點心的選項大多是原型食物，目的是想讓家長知道這些食物，才是孩子健康和體重控制都有幫助、真正身體需要，同時也是很好吃的東西。

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陳如瑩提到，有一回她在回診時考考小患者「知不知道什麼是原型食物」，弟弟回了手比「圓形」的「圓形食物」，她想，可能家長也不知道該從何解釋兩者吧！

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陳如瑩說，從內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼那邊學到，「能直接反射出眼前食物是什麼做成的」就是原型食物，反之像麵包、手工餅乾、洋芋片，很難看到就直覺講出所有原料名稱，便屬於加工食品。

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陳如瑩提醒，可以用這種「直覺反應」來檢視看看一天吃了多少原型食物，又吃了多少加工食品。也要記得，在控制體重的路上，要讓身體跟原型食物當好朋友。

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