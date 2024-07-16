健康網》《飛越比佛利》女星乳癌驟逝 國健署談風險因子

香儂陶荷堤確診乳癌，在抗癌多年後仍不敵病魔離世。（法新社）

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《飛越比佛利》布蘭達不敵癌症離世！生前確診乳癌享年53歲

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty）9年前確診乳癌，然在14日傳出不敵病魔逝世，享年53歲。

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據報導，香儂道荷蒂因影集《飛越比佛利》的布蘭達而爆紅，隨後另一部影視作品《聖女魔咒》幫助她攀上新巔峰；實際上幾年前曾有翻拍飛越比佛利之計畫，然香儂與劇組傳出糾紛而退出拍攝；之後上新聞，則是因罹患乳癌。香儂道荷蒂近期由發言人宣布她已離世。

以《飛越比佛利》走紅的女星香儂陶荷堤不敵病魔離世，享年53歲。（翻攝自X）

衛福部國健署表示， 109年死因統計有2,655名女性死於乳癌，每天約7.3人死於乳癌，是婦女癌症死亡率第三位；108年癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為14,856人，是婦女癌症發生率第一位；換言之每36分鐘有1名女性罹患乳癌，顯示乳癌對女性健康的嚴重威脅，提醒女性朋友們要正視乳癌防治的重要性。

衛福部國健署表示，乳癌的危險因子包含：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可以透過健康的生活型態加以預防。

衛福部國健署表示，美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research, AICR）指出38%的乳癌是可以被預防的，因此，女性朋友最好的乳癌防治計畫第一步就是從年輕時就要養成健康的生活型態，從健康飲食及規律運動做起，並且適時釋放身心壓力。

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