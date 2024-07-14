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健康網》無乳癌家族史仍要做X光攝影 竹市衛局提供免費篩檢
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕衛福部公布2023年國人死因統計，癌症為十大死因之首；同時乳癌位居女性癌症死因第一位，向來困擾不少女性，成為女性追夢的阻礙。
新竹市衛生局在粉專「新竹市衛生局」說明，乳癌危險因子包含老化、基因變異、生育因子（初經早或停經晚、晚生、未哺乳）、家族史、有異常或良性乳房疾病、乳房較緻密、缺乏運動、肥胖、服用荷爾蒙、酗酒等。因此即使沒有乳癌家族史，仍建議需養成定期接受乳房X光攝影檢查，以掌握自我乳房健康。
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新竹市衛生局表示，只要您符合以下資格，並攜帶「健保卡」，到新竹市三區衛生所舉辦的癌症篩檢場次即可做免費癌症篩檢。
●子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每年可做1次子宮頸抹片
●乳癌篩檢：45~69歲婦女（40~44歲二等親有乳癌家族史者），每2年可做1次乳房攝影檢查
●大腸癌篩檢：50~74歲民眾，每2年可做1次糞便潛血檢查
另外新竹市衛生局表示，男女都需要關注肺癌篩檢，50-74歲男性或45-74歲女性具有肺癌家族史、50-74歲有重度吸菸史，每2年1次低劑量胸部電腦斷層檢查。
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