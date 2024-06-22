乳癌達文西手術再進化 乳房全切同步重建

▲林恬安醫師提醒，發現乳頭出現異樣分泌物、乳房有腫塊不會疼痛、兩側大小或形狀不對襯、皮膚紅腫或潰爛或局部或全面性凹陷，應立即就醫。（土城醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕

45歲陳女士近日發現右側乳房有腫塊，觸摸時不會疼痛，就醫後，確診為乳房惡性腫瘤且有多處病兆，醫師建議乳房全切除手術，但患者不想留下長疤，跟失去女性象徵的乳房，經與醫師討論後，決定選擇單孔微創達文西乳頭保留全切除術，並立即重建乳房，既能維持乳房外觀，傷口也比傳統手術小，並降低術後疼痛感。

單孔微創術保留乳頭 傷口小復原快

新北市立土城醫院一般外科醫師林恬安指出，在醫藥及科技發展下，乳癌的藥物治療已有長足進步，但手術仍是治療乳癌最重要一環，傳統乳房切除手術需移除所有乳腺組織併大範圍皮膚及乳頭乳暈，傷口大約10-15公分且橫亙在胸部正前方，且需觀察2年沒有復發的情況，才會進行乳房重建手術。

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這段時間會讓胸廓外觀變形，左右不對稱，影響站姿及行走姿勢，失去乳房外觀會衝擊女性心理及自我認同，也會影響一般社交生活及夫妻性生活退縮。

林恬安說，現今藉由內視鏡或達文西手術輔助，可讓傷口隱藏在腋下，縮小至約4-5公分，不只減低術後疼痛感、隱藏疤痕、術後復原速度也較快，另可配合立即性或階段性重建，在乳房全切除情況下，同時保有乳房自然外觀，也不會影響腫瘤局部復發率跟全身性轉移率，缺點是重建後乳房觸感較為遲鈍，也無法哺乳。

單孔微創達文西乳頭保留全切除術可應用在乳癌（包含原位癌）、乳癌高風險病人的預防性切除、男性女乳症及平胸手術，至於是否能保留乳頭？則與惡性細胞侵犯程度有關，若乳頭邊緣以及中心處的冷凍切片發現有惡性細胞，則會在正面多1處約3公分的傷口將乳頭及乳暈做切除，以妥善控制癌症。

▲電腦斷層顯示，腫瘤（黃圈處）已侵犯至皮膚層，導致兩側乳房不對稱。

（土城醫院提供）

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