自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

擅服感冒成藥嚴重便秘 腎友肝腎負擔大

2026/01/04 05:30
擅服感冒成藥嚴重便秘 腎友肝腎負擔大

▲慢性腎臟病患者服用第二代抗組織胺藥物需要特別謹慎，以免加重肝腎負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林軒任

76歲王奶奶是慢性腎臟病患者，最近因天氣變化大，導致感冒流鼻水，自行購買成藥服用，沒想到鼻水止住了，卻開始嚴重便秘，肚子脹得難受。就醫時，經仔細詢問病史，發現元凶竟是感冒藥中常見的「抗組織胺」，提醒慢性病患，尤其是腎友在用藥前，務必主動告知完整病史，以免加重肝腎負擔！

水分攝取不足 抗組織胺會影響排便

「抗組織胺」是治療過敏性鼻炎、流鼻水、打噴嚏的常用藥物，但許多第一代抗組織胺具有強烈的「抗膽鹼」（Anticholinergic）副作用，它如同關掉身體的「水電總開關」，不只讓腺體分泌減少，雖可達到止鼻水效果，但也造成口乾舌燥的後遺症，同時也會減緩腸道蠕動，就像關閉了腸道的「輸送帶」，當腸道蠕動變慢，糞便在腸內停留時間拉長，水分被過度吸收，就會變得乾硬，導致便秘。

由於年長者本身腸道蠕動功能較弱，腸道肌肉也逐漸老化，排便問題可說是他們健康的「晴雨表」，只要當天排便順暢，便覺神清氣爽；反之，若日常生活水分攝取不足，或受到藥物影響，就很容易造成排便不順。

便秘對長者絕非小事，許多長者同時患有高血壓或心血管疾病，排便時過度用力，會導致腹壓與血壓瞬間飆升，增加中風或心肌梗塞的風險，此外，長期的腹脹不僅讓人食慾不振，更會導致焦慮、影響睡眠，嚴重影響生活品質。

像王奶奶這類慢性腎臟病患者，風險更高，因為當糞便長時間滯留體內，其產生的含氮廢物等「尿毒素」會被腸道再吸收，無疑加重肝臟和腎臟的負擔，所以腎臟病患者使用抗組織胺藥物時，必須更加謹慎。

雖然第二代的抗組織胺（如Levocetirizine），抗膽鹼副作用較輕微，是腎臟病患者的優先選擇，但這類藥物主要經由腎臟排出，一旦腎功能不佳，藥物便無法順利代謝，也會在體內大量蓄積。

因此，第二代的抗組織胺藥物仿單明確指出，末期腎臟疾病（肌酸酐清除率，CLcr〈10 mL/min）及需要洗腎的患者「絕對禁用」，若強行使用，可能導致藥物濃度飆升，引發嚴重嗜睡、疲勞，甚至尿液滯留的風險。

自行購藥時 務必主動告知完整病史

提醒民眾，慢性病患（特別是腎臟病友）看診或自行購藥時，務必主動告知完整病史，應避免自行購買複方感冒藥，並確保醫師已根據腎功能調整劑量。服藥期間，若無醫師的限水醫囑，也應多補充水分與膳食纖維，幫助腸道保持動力。一旦出現便秘、排尿困難等副作用，應立即諮詢醫師，切勿自行增減藥物。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中