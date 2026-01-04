擅服感冒成藥嚴重便秘 腎友肝腎負擔大

▲慢性腎臟病患者服用第二代抗組織胺藥物需要特別謹慎，以免加重肝腎負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林軒任

76歲王奶奶是慢性腎臟病患者，最近因天氣變化大，導致感冒流鼻水，自行購買成藥服用，沒想到鼻水止住了，卻開始嚴重便秘，肚子脹得難受。就醫時，經仔細詢問病史，發現元凶竟是感冒藥中常見的「抗組織胺」，提醒慢性病患，尤其是腎友在用藥前，務必主動告知完整病史，以免加重肝腎負擔！

水分攝取不足 抗組織胺會影響排便

「抗組織胺」是治療過敏性鼻炎、流鼻水、打噴嚏的常用藥物，但許多第一代抗組織胺具有強烈的「抗膽鹼」（Anticholinergic）副作用，它如同關掉身體的「水電總開關」，不只讓腺體分泌減少，雖可達到止鼻水效果，但也造成口乾舌燥的後遺症，同時也會減緩腸道蠕動，就像關閉了腸道的「輸送帶」，當腸道蠕動變慢，糞便在腸內停留時間拉長，水分被過度吸收，就會變得乾硬，導致便秘。

由於年長者本身腸道蠕動功能較弱，腸道肌肉也逐漸老化，排便問題可說是他們健康的「晴雨表」，只要當天排便順暢，便覺神清氣爽；反之，若日常生活水分攝取不足，或受到藥物影響，就很容易造成排便不順。

便秘對長者絕非小事，許多長者同時患有高血壓或心血管疾病，排便時過度用力，會導致腹壓與血壓瞬間飆升，增加中風或心肌梗塞的風險，此外，長期的腹脹不僅讓人食慾不振，更會導致焦慮、影響睡眠，嚴重影響生活品質。

像王奶奶這類慢性腎臟病患者，風險更高，因為當糞便長時間滯留體內，其產生的含氮廢物等「尿毒素」會被腸道再吸收，無疑加重肝臟和腎臟的負擔，所以腎臟病患者使用抗組織胺藥物時，必須更加謹慎。

雖然第二代的抗組織胺（如Levocetirizine），抗膽鹼副作用較輕微，是腎臟病患者的優先選擇，但這類藥物主要經由腎臟排出，一旦腎功能不佳，藥物便無法順利代謝，也會在體內大量蓄積。

因此，第二代的抗組織胺藥物仿單明確指出，末期腎臟疾病（肌酸酐清除率，CLcr〈10 mL/min）及需要洗腎的患者「絕對禁用」，若強行使用，可能導致藥物濃度飆升，引發嚴重嗜睡、疲勞，甚至尿液滯留的風險。

自行購藥時 務必主動告知完整病史

提醒民眾，慢性病患（特別是腎臟病友）看診或自行購藥時，務必主動告知完整病史，應避免自行購買複方感冒藥，並確保醫師已根據腎功能調整劑量。服藥期間，若無醫師的限水醫囑，也應多補充水分與膳食纖維，幫助腸道保持動力。一旦出現便秘、排尿困難等副作用，應立即諮詢醫師，切勿自行增減藥物。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

