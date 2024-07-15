健康網》正向教養建立孩子自信 心理師教3招：具體讚美優點

心理師表示，直指孩子的具體行為，他會更清楚自己哪些地方值得肯定，有助於建立成就感。更能體認努力的價值；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕教育對兒童未來發展至關重要。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，如今已經不再盛行「打罵」的教育方式，「正向教養」可以啟發孩子內在潛能，培養自信心，並提供3方式，包括：具體指出孩子的優點及付出、誠懇表達喜悅、讚美孩子帶來的正面影響。

黃閎新在臉書粉專「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」有感發文指出，正值青春年華的孩子，雀躍又脆弱，我們應該用愛與智慧賦予他力量。我們的上一輩可能相信「不打不成器」的教育理念，而如今不再盛行體罰的年代，面對孩子有時令人頭痛不已的失控，免不了感到有些無助。

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溫柔堅定 培養孩子自信及積極態度

黃閎新表示，其實每一個孩子都是上天獨一無二的恩賜，而非可任意塑型的黏土，當我們以溫柔堅定的態度引導孩子，啟發他內在的潛能，孩子就越來越有能力與自信，可以掌握好自己的情緒與行為。

因此，他相信正向教養絕非放任，「溫和」不僅帶來支持與接納，更示範了面對挫折時如何保持冷靜；「堅定」強調了不當行為需要承擔的責任與結果，然後再思考想要滿足自己的需求，可以選擇什麼樣的正面行為，替代負面行為。具體建議如下：

●具體指出孩子的優點及付出：像是「謝謝寶貝今天有把我煮的飯吃完，還有記得幫忙收拾餐桌」這種讚美直指孩子的具體行為，他會更清楚自己哪些地方值得肯定，有助於建立成就感。如此，孩子也就不會覺得模糊不清，更能體認努力的價值。

●誠懇表達自身的喜悅：如「看到你在這麼困難的任務中，帶著大家一起努力，我們真心為你感到驕傲」、「聽完你剛剛分享的活動心得，我好開心你可以有這麼棒的收穫」。會進一步增強他對自我價值的認同，也能幫助孩子更明確地了解自己的優勢，和進步的方向。

●讚美孩子行為帶來的正面影響：像是「因為你勇敢地說出了自己的感受，老師才真正知道了你的想法喔」、「你提醒了弟弟，要把玩具放回原本的位置，這樣大家就不會踩到了」將注意力放在孩子行為所產生的積極作用上，不僅讓孩子意識到自身影響力，也能引導孩子關注他人需求，有助於培養同理心 。

黃閎新指出，正向教養其實是雙贏之計，不僅能建立孩子的自信心，更能促進他對學習事物的積極態度。與此同時，作為父母，也必將慢慢看到孩子的轉變與成長。所以當你想讚美孩子時，不妨試試這樣具體而有意義的做法，言語將更有力量，效果也更為顯著。

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