健康網》維持好心情3技巧 營養師：照著「我的餐盤」吃

營養師指出，可以照著「我的餐盤」均衡攝取六大類食物；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你的腦袋中也有一個像電影《腦筋急轉彎》的「樂樂」嗎？但在忙碌的生活中，偶爾會有身心疲憊或不如意的事情。國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文分享3個維持好心情的技巧，均衡飲食：照著「我的餐盤」均衡攝取六大類食物，適當補充鮭魚、核桃；充足睡眠；規律運動：養成每週3次，每次運動30分鐘的習慣。

均衡飲食

營養師指出，可以照著「我的餐盤」均衡攝取六大類食物。新鮮蔬果中有豐富的膳食纖維，可以促進腸道益生菌生長，近一步影響相關的神經反應，達到調節情緒的作用。除了均衡飲食之外，適當補充鮭魚、核桃等富含Omega-3脂肪酸的食物，可以促進多巴胺分泌，幫助調節情緒。

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充足睡眠

「你知道嗎，我們一生當中有1/3都是在睡覺中度過的喔！」營養師提到，睡眠是人體恢復的重要過程，充足的睡眠可以恢復疲勞、舒緩情緒，晚上好好睡一覺，隔天會充滿活力，精神滿滿。

規律運動習慣

營養師說，養成每週3次，每次運動30分鐘的運動習慣。除了維持身體健康之外，也能維持好心情，因為在運動時，會促進大腦釋放多巴胺等神經傳導物質。他提醒，含糖飲料和加工食品容易造成血糖波動，反而會影響情緒，所以要避免過量攝取。

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