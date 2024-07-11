健康網》產後憂鬱症嚴重恐自傷傷嬰 醫籲獎勵生育別忘照顧婦女身心健康

若婦女在生產後持續超過7天出現悲傷、過度焦慮、過度害怕，因為情緒低落而常哭泣或是睡不好、過度自責、對未來感到沒有希望、自殺念頭等情況，極有可能是產後憂鬱症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

文／侯育琪

台灣的生育率已成為世界倒數第一，中央及地方政府近年來紛紛推出各種方法催生，尤其以金錢方面的誘因為主，包括補助婚後孕前健康檢查、生育給付、生育津貼、育兒津貼、擴展托育機構等。然而，養兒育女的負擔不只是如此，在心理層面所能提供給育齡婦女的協助資源似乎仍不足夠，也較少被重視。

從備孕到產後 婦女身心皆承受極大壓力

其實無論是在備孕、懷孕、生產、產後，婦女都在不同階段承受極大的考驗，除了荷爾蒙的急遽變化造成身體不適，情緒的波動更會影響自己甚至初生嬰兒的安全，實在不可不去審慎看待。

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勿輕忽產後情緒變化 需防幻覺、妄想等精神疾病

在這些階段的情緒變化之中，最常見但卻容易被忽略的可能是產後憂鬱症。若婦女在生產後持續超過7天出現悲傷、過度焦慮、過度害怕、因為情緒低落而常哭泣或是睡不好、過度自責、對未來感到沒有希望、自殺念頭等情況，極有可能是產後憂鬱症。嚴重者也可能出現產後精神病（出現幻覺、妄想），甚至有殺害嬰兒的風險。

切勿以「為母則強」勸導當事人 即時就醫是關鍵

目前實務上多半會由婦產科或是月子中心人員給予婦女填寫「愛丁堡產後憂鬱症評估量表」做為篩檢，並將高風險個案轉介至精神科尋求進一步治療。然而在篩檢及轉介過程中，不免有許多人沒得到適當的協助，或是周邊的人會用「為母則強」的觀念來勸導當事人儘快振作起來而未即時就醫，因而導致狀況越來越嚴重。

提供全面性心理健康資源 有助婦女喜迎新生命

在少子化儼然成為國安危機的台灣，除了用盡各種金錢策略以求提升每年的新生兒數量，或許提供更全方面的心理健康資源讓婦女能在孕前、孕期、孕後都得到協助，尤其產後憂鬱的診斷以及處理該更積極，讓婦女能以更穩固的身心狀態展開養育孩子的新生活，也許會是減緩少子化危機的另一種方式。（作者為精神科醫師）

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