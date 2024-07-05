健康網》小時胖長大胖機率高 營養師：零食換成水果或甜湯

兒童期的肥胖跟大人一樣，也會出現一些共病症，像是血壓偏高、血脂異常、血糖超過標準，或是黑色棘皮症、脂肪肝等健康問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開始放暑假了，小孩在家吃零食餅乾、晚睡晚起，好像越來越胖？營養師林俐岑表示，孩子小時胖，長大胖的機率很高！她說，不同類型的小孩，減重技巧也不同。像是愛吃零食的小孩，可以給予健康點心，例如水果、紅豆湯、綠豆薏仁湯等，避免洋芋片等無營養餅乾。對於不愛吃蔬菜的小孩，可以在孩子喜歡的食物中，加入一點不排斥的蔬菜，如蔬菜炒肉。

林俐岑在其臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文指出，小孩肥胖主要是因為飲食的習慣，因為一旦養成不好的飲食習慣，對於孩子的健康影響是非常深遠的。兒童期的肥胖跟大人一樣，也會出現一些共病症，像是血壓偏高、血脂異常、血糖超過標準，或是黑色棘皮症、脂肪肝等健康問題。

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林俐岑提到，兒童減重不求快，調整飲食會是最重要的環節，鼓勵孩子運動增加能量消耗，先不求體重下降，但至少增加幅度獲得控制，若能夠減去脂肪更好。鼓勵透過運動、充足睡眠，刺激長高，BMI就有機會降低，來達到減重的效果。她分享幾個不同面向的小技巧給大家。

林俐岑說，家長需減少主動給予。大人很容易因為孩子喜歡，所以就常買炸物想要討好孩子，但炸物不宜吃多；圖為情境照。（圖取自freepik）

對於愛吃飯的小孩

林俐岑說，餐前可以先喝清湯，接著先吃蔬菜和蛋白質食物，蔬菜最好有一個小拳頭，優質蛋白質食物要有一個掌心大小和厚度。透過改變進食順序，來減少飯量。也可以把精緻澱粉白飯，換成含有纖維的全榖雜糧食物、根莖類澱粉，來增加飽足感。以前一餐要吃兩碗飯的孩子，把白飯裡加入一半以上的穀物，現在可以維持一餐一碗飯，體重不知不覺就獲得控制。

針對愛吃零食的小孩

她請爸媽們先整理家中的零食櫃，餐間孩子肚子餓的話，可以先給予健康點心，像是茶葉蛋、鮮奶、優酪乳、豆漿、適量水果、蒸番薯、紅豆湯、綠豆薏仁湯等，避免馬上就給予餅乾、洋芋片等空熱量（有熱量沒有營養素）零食。

針對愛吃炸物的小孩

林俐岑說，家長需減少主動給予。大人很容易因為孩子喜歡，所以就常買炸物想要討好孩子，但炸物不宜吃多。當孩子不愛活動，總是靜態作息的話，常吃炸物會胖很快，也很容易提早性早熟，容易往橫的發展，減少生長激素的分泌，長高空間就會受限。

針對不愛吃蔬菜的小孩

她提到，可以協助孩子找到喜歡的蔬菜，先從喜歡的蔬菜吃足份量，一餐至少有一個小拳頭的份量。另外，可以在喜歡的料理裡面，適量加入一些不排斥的蔬菜 （例如孩子們普遍喜歡吃咖哩，可以在咖哩裡面加入胡蘿蔔、玉米筍、鴻喜菇等）來增加蔬菜的攝取，或是蔬菜炒肉類（像是菠菜炒牛肉、烤甜椒雞肉串、筊白筍炒蝦仁等）。

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