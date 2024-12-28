北市腸病毒停課標準將修訂 輕症不再全班停課

今年腸病毒疫情持續，北市擬修訂幼兒園、托嬰中心停班標準，未來有重症或高風險病毒型（如A71、D68型）案例，才納入停課、停托條件。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕腸病毒疫情流行，現行「727」停課標準，只要7天內幼兒園、托嬰中心同一班級有2人以上確診，該班就應停課7天，讓家長疲於奔命須找臨托顧小孩。台北市衛生局對於此標準將調整，未來規定限於班上有確診重症病童，才會停課7天，減少因輕症導致全班停課狀況，新規最快過年後新學期就能適用。

台北市議員汪志冰表示，依照現行727標準，近期腸病毒疫情一波未平一波又起，1、2個月就要停課一次，這對家長造成很大困難，帶職家長照顧假不夠用、臨托的保母費用又高，希望市府能夠研議因應相關疫情停課，而衍生的托育補助，幫助這些疲於奔命的父母們。

請繼續往下閱讀...

議員曾獻瑩指出，今（2024）年北巿1至11月托嬰中心及幼稚園腸病毒通報1萬4719人次，造成2606班停課，許多家長不得不在工作和照顧孩子間疲於奔命，停課標準需要做出調整，減少家長奔波的狀況。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美說，今年腸病毒疫情確實較往年來得嚴峻，主因是因為過去幾年新冠肺炎積極防疫，造成腸病毒等傳染病疫情降低，孩子們沒有腸病毒的抗體，也累積較多易感染族群，相較過往流行期其中2、3個月，今（2024）年幾乎一年到頭都是流行期。

衛生局表示，考量腸病毒感染學童幾乎都是輕症，近期已經邀集府內教育局、社會局、勞動局等單位，以及專家、家長代表討論，研議停課新標準，未來課堂上有重症或高風險病毒型（如A71、D68型）案例，就會納入停課、停托條件，輕症者則不需要。此外，也要求教育、托育機構加強落實病例通報作為。

社會局表示，目前台北市有意願提供臨托服務，且手上無托育兒童者僅約20名人員，因應衛生局修改停課、托標準，未來臨托需求應會有下降狀況，將持續研議配套措施，並觀察疫情對託育機構的影響，未來將依衛生局新規範推動調整，確保病童居家休息，輕症兒童可持續上課，平衡防疫與家長需求。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法