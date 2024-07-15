澎湖新冠肺炎傳重症 凌天航空全副武裝後送台中搶命

凌天航空後送確診重症患者，前往台中榮總搶命。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新冠肺炎雖解除管制，但疫情威力卻不容小覷，台灣進入第6波流行高峰期，重症及死亡案例都增加，澎湖也傳出一名重症患者，由於新冠肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭，緊急申請直昇機醫療後送，因新冠肺炎具高度傳染性，後送小組成員全副武裝，並使用負壓隔離艙，以確保小組成員安全及日後任務順利執行。

根據了解，現年50歲的男性病患，因在家中喘不過氣來，緊急由家屬電話一一九通報澎湖縣政府消防局救護車趕往，將病患送往三總澎湖分院急救，經過快篩證實為新冠肺炎陽性，又合併敗血性休克及多重器官衰竭，因此申請緊急後送醫療，由空審中心核准，諭令澎湖駐地直昇機凌天航空執行任務。

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凌天航空接獲空審中心通知後，立即全副武裝，身著隔離衣出勤，並動用疫情期間購買的負壓隔離艙，火速趕往三總澎湖分院，由加護病房將病患移出，因病患5月份曾在台中榮總醫院開刀治療，今日中午12時由澎湖起飛，中午12時42分在台中機場降落，下午1時3分抵達台中榮總，全程由三總加護病房轉出，就使用航空用負壓隔離艙、空針幫浦、氧氣，維持病患生命跡象。

由於新冠疫情解除隔離管制後，新近又傳出進入高峰流行期，尤其澎湖觀光旺季，由台灣各地湧入大批遊客，導致疫情不容樂觀，各地都傳出確診案例，但因民眾都掉以輕心，導致疫情如滾雪球般擴大，其實重症及死亡案例都迅速增加，澎湖縣政府衛生局還是呼籲民眾踴躍接種疫苗。

澎湖傳出確診重症案例，凌天航空機組員全副武裝執行任務。（凌天航空提供）

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