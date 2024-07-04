台中慈濟醫院衝刺醫院評鑑 志工料理「簡單麵」加油打氣！

台中慈濟醫院「愛的能量補給站簡單麵」開張！慈濟志工每日提供逾1000碗色香味俱全的簡單麵，為醫院工作及醫療人員加油打氣。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕因疫情影響，醫院評鑑時隔7年捲土重來！各醫院最近都忙著準備各項資料，最後衝刺期，台中慈濟醫院「愛的能量補給站簡單麵」正式開張！慈濟志工每日提供逾1000碗色香味俱全的簡單麵，用最實際行動關懷醫療團隊人員，讓員工備感幸福，化評鑑壓力為進步動能。

台中慈濟醫院表示，醫院評鑑對醫院與所有同仁來說都是刺激進步的壓力與動力，慈濟中區志工師兄姊體貼醫療團隊在守護健康同時，還要準備評鑑，大中區包括中、彰、投、港區及苗栗區的志工，合力護持「愛的能量補給站簡單麵」，展開為期3周愛的接力。

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台中慈濟醫院院長簡守信特別到場感恩社區志工，他表示，非常感恩師兄師姊，睽違7年的簡單麵盛況又再重現，在這個空間讓同仁可以感受得到師兄師姊支持，並轉化成不只是評鑑，而是照顧病人各方面都能夠更加用心的付出。

台中慈院人文組組長胡進忠說，中區志工師兄、姊，平時非常關心醫院同仁，知道醫院即將進行評鑑，同仁需要準備充分資料，緊鑼密鼓完成事前工作，因此決定在評鑑前提供愛心麵食，讓繁忙的同仁有機會享用中餐，為醫院同仁加油打氣！

為讓醫院醫療團隊順利完成醫院評鑑，每個區域的志工會在接下來的3周內將分別輪值2天，並發揮各自料理專長，提供不同種類料理，例如炒麵、炒米粉、羹麵等，讓同仁每天都有不同選擇。

慈濟志工謝金鳳表示，各區都用天然材料熬製湯頭，食材和製作過程均強調健康與天然，確保員工能夠安心食用；醫院許多單位也發揮同事愛，帶了鍋子或推車幫無法前來的同仁打餐，將師兄姊的愛心包回單位，一起享用簡單美味的午餐，同時累積更多能量為評鑑繼續努力。

台中慈濟醫院「愛的能量補給站簡單麵」開張！慈濟志工為醫院員提供美味料理。（慈濟提供）

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