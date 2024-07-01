預防子宮頸癌 30歲以上須抹片定檢

▲陳盈希醫師建議，30歲以上的婦女，至少每3年需要做1次子宮頸抹片檢查，即使停經、很少或很久未有性行為女性，仍須定期做抹片檢查。（照片提供／陳盈希）

文／陳盈希

1位32歲的香港知名女性網紅因罹患子宮頸癌在4月離世，粉絲不勝唏噓。在臨床上，0期的子宮頸癌前病變，治療後5年存活率幾乎可達到100%，但若到第4期才發現，存活率不到2成，提醒女性子宮頸癌3道防線，1.接種人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）9價疫苗；2.安全性行為，例如使用保險套、單一性伴侶；3.定期做子宮頸抹片檢查。

0期治療 5年存活率100%

子宮頸癌曾是女性10大癌症前3名，但自從「6分鐘護一生」的政策宣導，並自2018年底推動國中女生接種HPV疫苗、2022年起針對2021年入學國中女生公費接種HPV9價疫苗，目前子宮頸癌已成功掉出女性10大癌症榜單，可見子宮頸癌是一種可以有效預防及篩檢出來的癌症。

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主要經由性行為接觸傳染

子宮頸癌發生主因是HPV病毒感染，這類病毒超過200種，其中至少有90種可以感染人類，其中會致癌的包含有HPV16、18等高危險型病毒，佔子宮頸癌70%以上。此外，外生殖器癌，如女性外陰癌，與男性陰莖癌，甚至會造成肛門、扁桃腺、口咽等癌症。而HPV病毒還有低危險型的，例如HPV6、11等，感染後會長出醫學上稱的尖性濕疣、俗稱菜花。

HPV傳染途徑主要經由性行為接觸傳染，包括接觸黏膜、體液、皮膚傷口，另外，男性外部生殖器接觸帶有HPV病毒物品，也可能造成HPV感染，不過，HPV病毒無法在宿主以外的環境存活太久，除非前一個宿主接觸過物品馬上再被接觸，像公共浴池、溫泉、游泳池等場域，所以一定要注意公共衛生，避免被感染。

雖然男女皆會感染HPV，但男性感染後大多不會有明顯症狀或不適，所以不易發現，但每個人一生中約有5-8成的機會感染到HPV，尤其男性與女性發生性行為後，將使女性感染HPV的機會

雖然大部分的人在感染HPV後，9成感染會在1年內藉由人體免疫反應消除，但如果超過1年無法消除就稱為持續性感染。女性因而罹患子宮頸癌的機會較高，男性若出現菜花或其他生殖器病變，建議儘速就醫。因此建議國中男女學生皆可接種HPV疫苗。

另外，30歲以上的婦女，只要曾有過性行為至少每3年需要做1次子宮頸抹片檢查，即使停經、很少或很久未有性行為女性，一樣建議仍須定期做子宮頸抹片檢查。

（作者為花蓮慈濟醫院婦產部主治醫師）

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