爸媽小心！輕忽兒童熱傷害恐奪命 醫示警：0~3歲幼兒最危險

台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧看診照。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕 地球正式進入「沸騰時代」，各地氣溫屢創新高，其中兒童熱傷害更是不可輕忽的症狀。台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧提醒，0至3歲的嬰幼兒因為體溫調節中樞尚未發育成熟，稍不留意就會致命，家長們務必要多加注意。

邱馨慧表示，「熱傷害」好發於嬰幼兒、老年人、本身有慢性疾病或免疫系統疾病的患者、運動員以及戶外工作者，程度由輕到重依序為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑，症狀則從臉部發紅、口乾舌燥開始，若未適時補充水分與電解質，會演變成頭暈、反胃、尿液減少、抽筋、暈厥。若孩子出現冒冷汗、手腳冰冷、意識不清及心跳加速等症狀時，即已進入熱衰竭狀態。

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她強調，熱衰竭距離中暑僅有一線之隔，熱衰竭特點為身體摸起來熱，但手腳濕冷，體溫量測多低於40度，中暑時皮膚呈現發紅乾燙狀態，體溫多高於40度，死亡率高達3至8成。

若孩子夏日不幸發生熱傷害，她建議三點處置方式：

（1） 轉移至陰涼透風的環境：若環境有空調、風扇可提升散熱效果，同時也要避免人群圍繞，造成空氣不流通。

（2） 補充水分電解質：孩子冒汗時，運動飲料或是含少許鹽分的冷開水是很好的選擇；若孩子非清醒狀態，切勿將水倒入口中，否則易造成吸入性肺炎，增加症狀嚴重性。

（3） 物理性散熱：去除或解開孩子的衣服，使用冰枕、冰袋、退熱貼，敷貼在後頸、腋下、背脊、關節等處，幫助散熱降溫。

邱馨慧提醒，預防重於治療，進行戶外活動時務必記得穿著輕便、淺色、透氣、寬鬆的衣服，輔以防曬乳、遮陽帽、或陽傘等防曬、隨時補充水分。若發現孩子活動力明顯減退、精神狀況疲憊等，家長一定要提高警覺，及時補充水分和電解質，避免憾事發生。若症狀已經嚴重影響意識，即使沒測到高溫，也必須儘早送醫，及早治療。

熱衰竭與中暑的差別。（台北慈濟醫院提供）

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