車禍釀視覺疊影 醫師採導航結合內視鏡新型術式精準修復

病人眼窩骨折電腦斷層照，紅線處為骨頭碎裂處，藍線為導航顯示應復位的位置。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕46歲范先生騎車發生車禍，送醫急救，醫師檢查發現大力撞擊，雖無明顯外傷，但經電腦斷層檢查，發現左邊眼窩骨碎裂，致使眼球軟組織向下掉，產生複視，醫院利用內視鏡及導航系統進行眼窩骨折修復手術，不同於過去從眼瞼進行手術，直接將內視鏡器械從口腔進入，精準修復眼窩骨折，術後沒有在臉上留下傷口，成功解決複視問題。

台北慈濟醫院口腔顎面外科主任許博智表示，眼窩骨是容納並保護眼球的凹狀結構，眼窩下方的骨折是常見顏面骨折，只要輕微撞擊就可能造成眼窩底骨斷裂或碎裂，造成眼球及組織移位，但通常外觀沒有傷口，只有一片瘀青。

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許博智指出，過去沒有醫療導航技術，醫師只能憑感覺將眼窩骨復位至原來的位置，有可能造成左右眼球的高度不一而產生視差，如今醫療技術提升，醫師可以透過導航儀器讓斷裂的眼窩骨精準復位，經過電腦斷層掃瞄後，運用電腦軟體進行鏡像翻轉，由於大多數人的顏面是對稱的，藉由鏡像可以推估出患者受傷前眼窩骨位置，提升手術精準度。

他表示，過去傳統的眼窩骨修復手術是透過下眼瞼，將手術器械伸入患部，從上往下修復眼窩骨折處，雖然不會在臉上造成疤痕，但病人在術後會嚴重腫脹約3到5天；此次許博智採用新型手術方式，從傷者左邊口腔上顎處打個約1公分平方的小洞，將內視鏡器械順著鼻竇空腔抵達眼窩底，將眼球和軟組織推回導航指示的正確位置，之後再置入人工骨，取代破碎的眼窩底骨，撐起眼球及軟組織。

許博智強調，內視鏡技術在導航的輔助下，更能精準確認目標位置，將眼球復位到正常的位置，未來將不會影響視力，只要不是雙側受創，任何人都可以使用；而經口腔的內視鏡修復手術只適用於眼窩底骨骨折的患者，若眼眶骨周圍也破損者便不適用，因為這種情況將無法將置入人工骨，必須選擇其他的修復技術。

台北慈濟醫院口腔顎面外科主任許博智。（台北慈濟醫院提供）

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