首次接訓實習醫生！國軍台中總醫院 國防醫學院簽署實習合約

國軍台中總醫院陳盈凱院長（右）及國防醫學院陳元皓院長（左）今天簽署實習醫學生實習合約書，首次開放實習醫學生到院實習。（國軍台中總醫院提供）

〔記者陳建志／台中報導〕國軍台中總醫院與國防醫學院為提供醫學生多元實習領域，並促進雙方學術及研究交流，今（3）天由國軍台中總醫院陳盈凱院長及國防醫學院陳元皓院長簽署實習醫學生實習合約書，未來每年將最多提供8個名額讓醫學系學生實習，以培育優秀的醫學專業人才為目標，攜手開啟新的合作旅程。

國軍台中總醫院陳盈凱院長表示，醫院在2023年通過衛福部區域醫院評鑑及教學醫院評鑑，且具備中度急救責任醫院處置能力，是中台灣的重要醫療能量，今年是創院以來，首次接訓實習醫學生，將透過歷年累積的專業臨床經驗和優質的實習場域，全力投入醫學生的教學活動。

請繼續往下閱讀...

陳盈凱表示，未來每年將最多提供8個實習名額，在醫院骨科、內科、外科、家醫科和放射科5個科別實習，聚焦臨床實務性的訓練，將醫學知識應用於臨床情境中，並逐步養成獨立處理醫療問題的能力，最後將醫學知識延伸至全人照護，運用跨專業團隊的合作，鼓勵學生持續學習及反思，以全面具深度的臨床訓練，培育實習醫學生能在日後臨床上自信有效地應對各項醫療挑戰，為日後的行醫之路打下堅實的基礎。

國防醫學院陳元皓院長則表示，該校創立已有百年的歷史，是國內很重要的醫學人才培育機構，而國軍台中總醫院9成以上醫師，都是該學院的校友，在傳承軍醫的精神，更多了一份親切感，相信實習過程中，必能讓醫學生快速融入教學情境中，結合學校的學術及醫院的臨床訓練，培育軍醫具備在實際戰場或複雜環境下提供高質量醫療服務的能力。

兩人表示，未來雙方將共同努力，培育出具卓越專業素養和人文關懷的醫療專業人才，並以其所學為社會帶來積極的改變與貢獻，秉持以病人為中心，致力於提升醫療照護的適切性和個別化，確保每位病患都能獲得最高品質的關懷與治療。

國軍台中總醫院陳盈凱院長（右5）及國防醫學院陳元皓院長（左6）今天簽署實習醫學生實習合約書，未來將共同培育優質的醫療專業人才。（國軍台中總醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法