醫療急先鋒》血癌權威陳耀昌挑戰生技新局 努力實踐「3C夢」

陳耀昌笑說，自己可能比較異類，同時做很多事，但都覺得應付得過來。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕血液腫瘤科權威陳耀昌行醫逾50載，迄今仍在第一線看門診，同時創作小說、擔任公司顧問。同時身兼多職的他接受自由時報專訪時笑說，「我比較異類，（這麼多事）我覺得我應付得來」，現在正努力完成自己的「3C夢」。但他的合作夥伴透露，陳耀昌常常把自己的成就歸因於運氣，但本人其實是個努力家，凌晨1點睡覺、隔天5點繼續上工看資料都是常態。

行醫、創作都頂尖 小說還搬上螢幕

陳耀昌早年投入血癌治療，是台灣首位完成骨髓移植的醫師、曾擔任國衛院幹細胞中心創所主任，且除了癌症治療外，也是「法醫師法」的推動者，行醫之餘也從事台灣史小說創作，作品《魁儡花》曾被公視改編為電視劇《斯卡羅》，去年完成的新作《獅頭花》也大受好評，更被翻譯為日文、英文版本。

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追求「3C夢」熱愛細胞、國家及電影

常被人說一手執筆、一手做研究，現年75歲的陳耀昌至今仍在行醫與創作，他提到自己其實有個「3C夢」，第一是做生技、細胞（Cell）正是他的本行，第二是國家（Country），走訪各個國家、鄉野，第三是電影（Cinema），因為他很喜歡看電影，所以希望自己的作品能夠登上大螢幕。

陳耀昌提到，作為醫師，不只在專業上要表現得好，更要關心社會，所以他做過國大代表、參加過社會運動，但他當時也沒放下醫師、小說家的工作，手頭事情很多，但他覺得自己應付得來，直到現在也是如此，可能是因為他「比較異類」，而運氣又好了一點，做成了很多事。

陳耀昌一進入工作狀態，就會全神貫注。（記者林志怡攝）

從細胞領域出發 挑戰做醫師企業家

此外，陳耀昌說，他還在努力實踐自己的3C夢，這50多年來學術潮流轉變很多，他剛畢業時，甚至還沒有專科醫師制度，後來醫師們投入臨床研究，成為「醫師科學家」，這幾年又在再生醫療、細胞治療等新科技的催化下，進入了「醫師企業家」的時代。

陳耀昌說，台灣與世界各國在發展再生醫療的起點相近，現在的環境也適合新公司成長，他從細胞領域出發，展開下一階段的嘗試，也很幸運能有理念相近的合作夥伴，他希望同樣在挑戰醫師企業家身份的創業者們，要想著怎麼幫忙政府，而不要想著怎麼靠著政府活下去。

陳耀昌提到，過去曾有其他醫療院所用高薪邀請他，但那個時候他想做骨髓移植，所以選擇了待遇相對普通的台大醫院，「因為成功不是只有一個人就行，你需要一個團隊、一個環境」，而經營企業同樣需要團隊，且需要的人才特質與實驗室截然不同。

對於自己的經歷，陳耀昌引用《基督山恩仇記》說，「人生就是等待與希望，而且只有等待是不夠的，還需要選擇，而人要有希望才能做出選擇」，他為了做骨髓移植而選擇台大醫院後，就一直在面對選擇題，但他可能運氣很好，想做的事目前大概都有成功。

血液腫瘤權威醫師陳耀昌從醫50餘年，至今仍在第一線行醫，並同時進行小說創作與創業嘗試。（記者林志怡攝）

身兼多種身分 致力盡善盡美

福瑞生醫董事長暨執行長許淑幸則說，陳耀昌50餘年來一直都在行醫，對他來說，第一線的臨床是發展技術最重要的資訊來源，唯有親自看見病人的需求，才能找到真正的痛點，並加以解決，在同時身兼醫師、公司顧問與小說家多個身份的情況下，他卻能始終不曾忽略任何一項、都能做得盡善盡美。

許淑幸笑說，陳耀昌常說自己成功是因為運氣，但與他合作過就能發現，陳耀昌是個非常認真的人，開始工作就會全神貫注，每天看資料到凌晨1點、隔天早上5點就能繼續上工，絲毫不曾懈怠，清楚自己的目標、有勇氣去落實自己的理想，再加上絕對的努力，才是陳耀昌一直以來開創新局的關鍵。

許淑幸（左）說，陳耀昌常說自己成功是因為運氣，但私底下是個非常努力的人。（記者林志怡攝）

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