健康網》中國男星驚罹肺癌 肺癌6大危險因子報你知

蔣智豪去年3月公開罹患肺癌末期，近期更傳出癌細胞轉移到腦膜。（翻攝自微博）

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28歲男星罹肺癌末期 被宣布剩3個月存活

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕28歲中國男星蔣智豪在選秀節目《青春有你3》竄紅，擁有183公分高挑身材與英俊臉蛋，得到不少粉絲的心。卻在2023年3月表示自己罹患肺癌。近期則因癌細胞移轉，醫院說他餘命不長。

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據報導，蔣智豪無菸酒習慣，並且在4月10日迎接28歲生日。同時他的咳嗽狀況時好時壞，原本以為是咽喉炎，沒想到並非這麼簡單。最後他告訴粉絲：「我不會那麼容易放棄，我會努力好起來。」

蔣智豪罹癌後仍向粉絲喊話：「我會努力好起來」。（翻攝自微博）

衛福部國健署表示，造成肺癌的原因很多，包括：菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

●菸害：依世界衛生組織（WHO）資料顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占70-80%，且研究證實二手菸暴露亦會增加肺癌的風險，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%。近年來更發現三手菸對於人體的傷害也不容忽視，在家中或是室內吸菸，會造成有毒物質在環境中殘留，這些物質（主要是焦油）會存在於環境中各種物體表面，一樣會危害健康。

●空氣污染環境：室外空氣污染的影響已有國際實證對人類具致癌性，其主要組成成分「懸浮微粒（PM）」也被個別評估一併列為第一級致癌物，長期暴露在室外空污將增加肺癌的風險。懸浮微粒來源包括自然界（如火山爆發、地殼岩石崩解）及人類行為產出（如石化燃料及工業排放、移動源廢氣等燃燒行為）二種。

●特殊職場或居家環境暴露：長期暴露在某些重金屬物質（如鉻、鎘、砷等）、柴油引擎廢氣或石綿環境下工作的族群，有較高罹患肺癌的危險性。另外某些建築特殊石材有少部份具輻射及氡氣放射氣體，吸入氡氣量過高亦增加肺癌的風險。

●肺部相關疾病史：如曾患有氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等肺部疾病病史者，會使罹患肺癌的風險增加。

●肺癌家族病史：研究發現，肺癌的發生與家族傾向有潛在關係，即肺癌病患的父母、子女、兄弟姊妹，得肺癌的風險比沒有家族史的高，可能與遺傳因素或是暴露在相同致癌環境中（如二手菸、氡氣）有關。

●炒菜油煙：國人烹調習慣不同於歐美等國家，因長期暴露烹飪油煙對於人體具有潛在的健康風險。依據過去針對台灣非吸菸女性族群罹患肺癌之研究指出，煮食時未使用抽油煙機之女性，其罹肺癌風險較有使用者風險高8.3倍。

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