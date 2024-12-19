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健康 > 杏林動態

護理人力荒 義大醫療與12所護理院校簽合作備忘錄

2024/12/19 10:07

義大醫療財團法人體系醫院與義守大學等12所護理院校，簽署「護理人才培育獎助學金」合作備忘錄，將擴大提供各學制全學年獎助學金，和職場工讀機會。（義大醫療提供）

義大醫療財團法人體系醫院與義守大學等12所護理院校，簽署「護理人才培育獎助學金」合作備忘錄，將擴大提供各學制全學年獎助學金，和職場工讀機會。（義大醫療提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕國內護理人力嚴重短缺，義大醫療財團法人體系醫院與義守大學等12所護理院校，簽署「護理人才培育獎助學金」合作備忘錄，將擴大提供各學制全學年獎助學金，和職場工讀機會，協助經濟弱勢學生及更多學子投入護理行列。

義大醫療體系醫院2017年起，便與多所專科學校合作「展翅計劃」，透過教育部補助與醫院提供的獎助學金，支持學生就學與成長，義大醫療2020年更增加「護理人才培育計畫」，提供大學、四技及二技學生2學年獎助學金，至今已有438名學子受惠，其中239人畢業已加入義大體系醫院服務。

今年義大醫療再擴大辦理五專、四技、二技及大學學生，各學制全學年獎助學金，意即每學制從新生入學即可申請獎助學金，並提供職場工讀機會，計有義守、美和、大仁、輔英、正修、金門、中華醫事、敏惠、樹人、育英、慈惠和崇仁等12所護理院校簽署合作備忘錄。

義大醫院加護病房鄭姓護理師，即為2020年簽約的樹人醫專展翅學員，他表示，就學期間獲教育部補助學雜費及每月1萬元獎助學金，大幅減輕家中經濟負擔，畢業前在義大醫院完成臨床就業實習。

畢業後考取護理師執照，加入義大加護病房，目前鄭姓護理師工作之餘就讀義守大學二技在職專班，享有院內員工學雜費優惠，實現學業與職涯雙向發展。

另一位義大大昌醫院內科病房陳姓護理師，來自中低收入戶家庭，就讀義守大學護理系期間，因獲得「義大醫療護理人才培育獎助學金」協助順利畢業，畢業前，她透過義守大學實習機會，熟悉義大醫療體系環境，並於2023年考取護理師執照，加入義大大昌醫院。

義大醫療2020年增加「護理人才培育計畫」，有438名學子受惠，其中239人畢業已加入義大體系醫院服務。 （義大醫療提供）

義大醫療2020年增加「護理人才培育計畫」，有438名學子受惠，其中239人畢業已加入義大體系醫院服務。 （義大醫療提供）

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