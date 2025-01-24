健康網》三高族過年避6類食物穩血糖 營養師曝「替代方案」

營養師表示，三高患者在品嘗零食時，要盡量避開蜜餞、糖果、手搖飲等食物，免得血糖飆升；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年家家戶戶桌上都擺滿了許多零食，大家飯後聊天時吃上一些十分幸福。營養師張語希提醒，三高患者在品嘗零食時，要注意有些品項需少吃，像是甜酒釀、甜堅果、蜜餞、糖果、手搖飲及汽水，可以換成原味堅果、海苔、莓果類、奇亞籽、無糖飲等天然食物，幫助血糖穩定。

張語希在臉書專頁發文分享，三高族群在面對豐盛年菜和零食時，注意選擇及用餐順序，才能讓血糖保持穩定、不亂飆升，她提供以下幾個吃得安心又不失美味的小撇步：

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春節攝取零食飲料 注意3點

●避免高糖、高脂肪零食：例如蜜餞、糖果和堅果糖衣，這些都會讓血糖、血脂飆升。

●健康口味推薦：試試原味堅果、無糖海苔，或是少量莓果類，健康滿分。

●避免含糖飲料：三高族群需特別注意，甜酒釀、含糖手搖飲、汽水可樂都是地雷，容易讓血糖失控。推薦喝無糖豆漿、國寶茶加奇亞籽、紅茶加檸檬，不但清爽無負擔，還能增加飽足感。

營養師指出，三高族群需避免飲用含糖飲料，可以喝紅茶加檸檬、國寶茶加奇亞籽等無糖飲品，對身體較無負擔；示意圖。（圖取自freepik）

進食順序3關鍵

●先吃蔬菜：首先食用富含膳食纖維的青菜，像是筍絲或白菜滷，能增加飽足感並幫助減緩糖分吸收。

●再吃蛋白質：選擇清蒸魚或豆腐等富含蛋白質的食物，延緩血糖上升，維持血糖穩定。

●最後吃澱粉：除了飯麵，年糕、發糕、蘿蔔糕等主食也屬於澱粉類，將它們留到最後，可以避免過量攝取澱粉，幫助控糖。

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