自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》三高族過年避6類食物穩血糖 營養師曝「替代方案」

2025/01/24 18:00

營養師表示，三高患者在品嘗零食時，要盡量避開蜜餞、糖果、手搖飲等食物，免得血糖飆升；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，三高患者在品嘗零食時，要盡量避開蜜餞、糖果、手搖飲等食物，免得血糖飆升；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年家家戶戶桌上都擺滿了許多零食，大家飯後聊天時吃上一些十分幸福。營養師張語希提醒，三高患者在品嘗零食時，要注意有些品項需少吃，像是甜酒釀、甜堅果、蜜餞、糖果、手搖飲及汽水，可以換成原味堅果、海苔、莓果類、奇亞籽、無糖飲等天然食物，幫助血糖穩定。

張語希在臉書專頁發文分享，三高族群在面對豐盛年菜和零食時，注意選擇及用餐順序，才能讓血糖保持穩定、不亂飆升，她提供以下幾個吃得安心又不失美味的小撇步：

春節攝取零食飲料 注意3點

●避免高糖、高脂肪零食：例如蜜餞、糖果和堅果糖衣，這些都會讓血糖、血脂飆升。

●健康口味推薦：試試原味堅果、無糖海苔，或是少量莓果類，健康滿分。

●避免含糖飲料：三高族群需特別注意，甜酒釀、含糖手搖飲、汽水可樂都是地雷，容易讓血糖失控。推薦喝無糖豆漿、國寶茶加奇亞籽、紅茶加檸檬，不但清爽無負擔，還能增加飽足感。

營養師指出，三高族群需避免飲用含糖飲料，可以喝紅茶加檸檬、國寶茶加奇亞籽等無糖飲品，對身體較無負擔；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，三高族群需避免飲用含糖飲料，可以喝紅茶加檸檬、國寶茶加奇亞籽等無糖飲品，對身體較無負擔；示意圖。（圖取自freepik）

進食順序3關鍵

●先吃蔬菜：首先食用富含膳食纖維的青菜，像是筍絲或白菜滷，能增加飽足感並幫助減緩糖分吸收。

●再吃蛋白質：選擇清蒸魚或豆腐等富含蛋白質的食物，延緩血糖上升，維持血糖穩定。

●最後吃澱粉：除了飯麵，年糕、發糕、蘿蔔糕等主食也屬於澱粉類，將它們留到最後，可以避免過量攝取澱粉，幫助控糖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中