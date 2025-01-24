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健康網》5方法有效降低內臟脂肪！ 醫：含糖飲料是大忌

2025/01/24 20:03

醫師指出，含糖飲料與內臟脂肪的堆積有著高度相關性，應避免攝取；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，含糖飲料與內臟脂肪的堆積有著高度相關性，應避免攝取；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕內臟脂肪好頑固、難以消除？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，內臟脂肪過高，恐增加心血管疾病、糖尿病和代謝綜合症的風險。她分享，科學研究已證實含糖飲料與內臟脂肪的堆積很有關係，可以透過減糖多吃燕麥與豆類等高纖維食物適時冥想管理壓力充足睡眠肌力訓練等方法來減少內臟脂肪。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，內臟脂肪是藏在腹腔深處、圍繞著器官的脂肪，雖然不像皮下脂肪那麼明顯，但對健康的影響卻更大。她分享以下5個有效降低內臟脂肪的方法，幫助民眾做好健康管理。

多吃水溶性纖維

纖維素是一種強效的減重工具，特別是水溶性纖維，它能在腸道中形成膠狀物質，延緩食物的消化及養分的吸收，進而增強飽足感。

1篇發表在《營養學期刊》（Journal of Nutrition）的研究指出，每天增加 10克的纖維攝取量，內臟脂肪可減少約3.7%。建議多攝取富含纖維的食物，如燕麥、豆類、水果及綠葉蔬菜，這些都是非常好的纖維素來源。

研究顯示，每天增加10克的纖維攝取量，內臟脂肪可減少約3.7%，燕麥、豆類、水果都是很好的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，每天增加10克的纖維攝取量，內臟脂肪可減少約3.7%，燕麥、豆類、水果都是很好的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

減少糖的攝取量

過量的糖分攝取，特別是含糖飲料，與內臟脂肪堆積高度相關。過多的糖分會在肝臟中被轉化為脂肪，導致脂肪肝及腹部肥胖。避免加工食品，挑選天然甜味劑，如水果或蜂蜜，取代精緻糖。這不僅幫助減少脂肪積累，也有助於改善心臟健康。

透過深呼吸練習 管理壓力

壓力不僅影響精神健康，同時也會讓內臟脂肪堆積。當人承受壓力時，體內會釋放皮質醇（Cortisol），增加食慾並偏向儲存脂肪於腹部。研究顯示，瑜伽、冥想及深呼吸練習等放鬆技術，能有效降低皮質醇濃度，進而協助減少內臟脂肪。

注重睡眠品質

充足的睡眠對於整體健康非常重要。研究發現，成年人每晚睡眠時間若少於5小時，可能會增加內臟脂肪。而睡眠不足會擾亂荷爾蒙的平衡，影響飽腹感及能量消耗。因此，確保每晚7-8小時的高品質睡眠，可幫助脂肪代謝，幫助保持理想體重。

醫師表示，每日睡眠時間達7-8小時，有助於脂肪代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，每日睡眠時間達7-8小時，有助於脂肪代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

鍛鍊大肌肉群的運動

重量訓練不僅可以增強肌肉力量，還可以增加基礎代謝率及高效燃脂 。專注於鍛鍊大肌肉群，如大腿、臀部及背部肌肉，可產生更高的能量消耗。

1項研究顯示，每週至少進行3次的力量訓練，結合高強度間歇訓練（HIIT），能有效減少內臟脂肪。除了跑步、游泳及跳繩，加入啞鈴、槓鈴的鍛鍊方式，能為運動計畫增添多樣性及挑戰性。

陳潔雯強調，內臟脂肪的堆積是長期飲食習慣和生活方式的結果，減少內臟脂肪需要持之以恆的努力，上述5個方法看似簡單，但貴在堅持。記住，均衡飲食、規律運動、充足睡眠和良好的壓力管理才是保持健康的關鍵。

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