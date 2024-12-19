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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

催打氣！新北增設疫苗特別門診 夜間、假日免費接種

2024/12/19 12:07

新北市流感疫苗提供50歲以上民眾，國小、國中、高中職及五專1到3年級學生等公費對象接種。圖為校園接種。（衛生局提供）

新北市流感疫苗提供50歲以上民眾，國小、國中、高中職及五專1到3年級學生等公費對象接種。圖為校園接種。（衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市即日起再增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務；流感疫苗提供50歲以上民眾，國小、國中、高中職及五專1到3年級學生等公費對象接種，另設籍新北市30至49歲的市民，可前往衛生所施打流感疫苗；新冠疫苗開放6個月以上的全齡民眾均可接種。

新北市衛生局指出，依據疾管署監測資料，全國自今年10月起流感併發重症確定病例數及死亡數均為10年來同期最高，確定病例數達323例，其中共69例死亡個案，當中有68例未接種過流感疫苗。

另外，今年9月1日起累積86例新冠併發重症本土死亡病例，其中自10月1日起通報的新冠併發重症死亡個案，均未接種JN.1疫苗。

衛生局表示，近期冷氣團來襲，增加流感、新冠等呼吸道病毒感染風險，呼籲符合資格對象應儘速接種流感及新冠疫苗，及早獲得保護力。

衛生局提醒，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，照顧自己也保護家人及朋友。

為使流感及新冠疫苗接種更便利，市府協調衛生所及合約醫療院所，提供隨到隨打服務，也持續開設社區接種站，民眾可上新北市衛生局官方網站查詢流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊。

新北市即日起再增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務。（衛生局提供）

新北市即日起再增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務。（衛生局提供）

為使流感及新冠疫苗接種更便利，新北市持續開設社區接種站。（衛生局提供）

為使流感及新冠疫苗接種更便利，新北市持續開設社區接種站。（衛生局提供）

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