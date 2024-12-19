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健康 > 杏林動態

防詐騙！臉書社團健檢徵才「攏是假」 醫院提醒勿上當

2024/12/19 12:14

醫院健檢都是由醫護人員或醫院員工擔任，呼籲民眾勿上當。（記者張軒哲攝）

醫院健檢都是由醫護人員或醫院員工擔任，呼籲民眾勿上當。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆過年將至，不少單位或店家會找臨時工，但想賺外快的民眾要小心詐騙！最近全台各大臉書社團出現「健康體檢、醫護人員」徵才廣告，工作內容是工作內容是協助健檢、幫忙量測體重、身高等，註明活動由醫療財團法人接洽舉行，一天工作5個小時，薪資1800元，有民眾截圖私訊醫院員工，要找誰報名，李綜合醫療社團法人李綜合醫院今日提醒，有可能是詐騙，要民眾小心。

不少網友發現是詐騙新手法，痛批「真的是詐騙鬼島，什麼都要騙，抓準過年要徵臨時工要賺錢的心態，真的可惡。」該徵才廣告的內容，出現在「我愛大甲2、苑裡心連心、我愛鹿港小鎮、我是三峽人」等各大臉書社團，徵才內容都一樣，包括需要年滿25歲、基本檢查、健康諮詢等，時間在下個月1月18日至19日，1月25日至26日兩個時間，每次工作5個小時，薪資一天1800元，強調活動方由醫療財團法人接洽舉辦，還附午餐，同時留下電話，要民眾截圖詢問，但是地點卻都不一樣。

其中，在苑裡心連心臉書發的訊息，廣告內容健檢地點在苑裡鎮和平路上，該地區只有苑裡李綜合醫院一家醫療社團法人的地區醫院。今天（19日）上午，有民眾把臉書的截圖，私訊給醫院認識同仁，想要報名健檢的工作人員，而且至少有5個人要報名。醫院強調，「這可能是詐騙，醫院沒有辦健檢活動，千萬不要提供個資、個人帳戶，以免受騙上當。」也提醒院內同仁注意。

除了苑裡之外，一位賴姓民眾幾天前也在「我愛大甲2」的社團看到相關的訊息，她說，當時他看到以後也覺得怪怪的，沒有多加理會，看到苑裡臉書的醫院徵才訊息，回頭再去找「我愛大甲2」的訊息，發現該訊息已經刪除不見了，打了上面徵才留下的電話，也已經是空號。

李綜合醫療社團法人李綜合醫院指出，醫院如果舉辦健檢，一定會透過官方網站、粉絲團或是衛生局公告，工作人員都是院內的員工或是志工，不會輕易在各大臉書社團徵才，提醒如果民眾想要到醫院上班，可以透過人力銀行投遞履歷。不明的徵才廣告切勿理會，避免求職不成還上當受騙。

疑似應徵健檢臨時人員的詐騙廣告。（擷取自臉書苑裡心連心）

疑似應徵健檢臨時人員的詐騙廣告。（擷取自臉書苑裡心連心）

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