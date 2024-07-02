健檢發現肺腫瘤 竟是台灣罕見「球黴菌」感染

▲患者健檢發現左下肺葉有2公分腫瘤，竟是罕見「球黴菌」感染。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中1名53歲清潔隊員工健檢發現肺部有1顆2公分腫瘤，原以為是肺癌，要切除肺葉，經切片確診竟是台灣罕見「球黴菌」感染，導致肺結節腫大，所幸及時發現、無須動刀。經抗黴菌藥物治療後，結節逐漸縮小、回復健康。醫師提醒，若未能及早發現投藥治療，結節越長越大，會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，不可不慎。

無須動刀 藥物治療回復健康

澄清醫院中港院區感染科主任陳賢孟指出，球黴菌是1種致病真菌，常見感染來自美國西南方與地球西半部區域，鮮少出現台灣本土案例。感染方式是從環境吸入，慢性初期通常無明顯症狀容易被忽略，等到後期恐引發肺炎或呼吸衰竭。而急性球黴菌感染則會出現呼吸喘、咳血以及肺炎等，初期病況在可掌握範圍，僅需吃3個月抗黴菌藥物治療。

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陳賢孟指出，這名患者近年未出國，卻感染台灣罕見的球黴菌，推測他的工作場所有許多污物且環境潮濕，導致感染。他的左下肺葉有結節腫大，也無任何症狀，直到例行員工健檢才發現，一度懷疑是肺癌要開刀切肺，後來詢求第二意見，才確認不是肺癌，而是球黴菌感染。

▲陳賢孟醫師指出，患者感染「球黴菌」，導致肺結節腫大。（記者蔡淑媛翻攝）

胸腔外科主任賴重佑為患者進一步做斷層掃描檢查，發現病兆像發炎性疾病，經切片檢查診斷是球黴菌感染造成發炎，轉至感染科做抗生素治療。

他說，這是能完治的疾病，也免除不必要的手術，但也提醒，肺部結節別輕忽，雖然通常是良性，但少部分可能是早期肺癌，多數無明顯症狀，應早期發現治療。

陳賢孟表示，球黴菌在台灣本土感染罕見，但容易孳生於潮濕環境，仍有感染的風險，而且台灣潮濕，像麴菌等則相對常見，提醒處在如雞舍、鴨舍等有接觸糞便的環境，應戴口罩、勤洗手及消毒，避免接觸性與吸入性感染。一旦發現身體不適、相關症狀或是檢查報告異常，應盡速就醫治療。

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