骨鬆致死率高 東馬醫師教簡易深蹲增骨本

台東馬偕醫院骨科醫師洪翊綺教簡易深蹲，增加骨本。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕骨質疏鬆症是全球第二大流行病，且造成骨折後致死率高，台東馬偕醫院骨科醫師洪翊綺教民眾做簡易深蹲，看電視不要坐著，改成小跑步，在家就可增加骨本。

洪翊綺說，人每分每秒都在製造骨頭，也分秒在流失，當流失速度大於製造，骨頭空洞化，就是骨質疏鬆症。這是全球第二大流行病，50歲以上，每3人就有1人因骨質疏鬆而骨折，髖部骨折後1年內每5人就有1人死亡，每20人就有1人長期臥床，不得不正視這個問題。

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她說，台灣的髖部骨折率在亞洲排名第一，常見的是跌倒後腰部疼痛，還有脊椎，髖部，手腕，都是常見的骨鬆骨折。停經女性，65歲以上女性及70歲以上男性、父母曾髖部骨折，及長期服用類固醇、抽菸、喝酒等，都是高風險族群。

她說，如果年長後身高比以前矮超過4公分，或靠牆站立時頭頸與牆距離超過3公分，就可能是患了骨質疏鬆症，應該到醫院接受儀器檢查及進一步治療。

除了專業治療，民眾在家也可自行製造骨本，包括從均衡飲食中多攝食鈣，例如牛奶，還有維生素D，如動物肝臟、蛋黃、多油脂魚類。還可做高衝擊運動及肌肉強化運動，如跳繩、登梯、爬山、慢跑、快走、深蹲等等。

洪翊綺說，民眾在家也可以做簡易深蹲，雙腳打開與肩同寬，一腳往前跨一大步，兩腳向下呈90度彎曲，停留2秒，再起身交替，如此重覆，一腳做20次到30次，老人家怕跌倒，可以扶著椅背來做；另外，看電視時不要躺在沙發上，改成小跑步，這樣也可以累積骨本。

台東馬偕醫院骨科醫師洪翊綺說明骨頭流失大於製造速度，就是骨質疏鬆症。（記者黃明堂攝）

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