對抗瘧疾藥物研究新突破！中央大學團隊發現新機制登國際期刊

中央大學團隊，在基因研究方面取得重要突破，為抗瘧疾藥物的開發提供新線索，研究成果獲國際頂尖期刊《核酸研究》（Nucleic Acids Research）刊登。 （中央大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕瘧疾是由原生生物瘧原蟲所引起的疾病，根據世界衛生組織公布，約50%全球人口身處瘧疾感染風險區，因此抗瘧疾的藥物開發是刻不容緩的重要課題。中央大學生醫理工學院院長、生命科學系教授王健家團隊，在基因研究方面取得重要突破，為抗瘧疾藥物的開發提供新線索，研究成果獲國際頂尖期刊《核酸研究》（Nucleic Acids Research）刊登。

王健家說明，蘇力菌（Bacillus thuringiensis）比其他細菌多攜帶一個Prolyl-tRNA synthetase（ProRS），這個ProRS是經過基因轉移，從真核細胞轉移至細菌。然而，它的蛋白質結構已經發生改變，使其更像是細菌的ProRS，並對抗瘧疾藥物halofuginone（HF）產生抗性。

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基因是攜帶遺傳訊息的DNA序列，經過一系列的生化反應，細胞能將基因轉化為蛋白質。這個過程中，aaRS（aminoacyl-tRNA synthetase）酵素會先將正確的胺基酸接到相對應的tRNA（轉運核糖核酸）分子上，再由tRNA將胺基酸運送到核醣體上進行蛋白質合成。aaRS是這一過程中的關鍵酵素，如果這個過程出現差錯，會導致蛋白質功能異常，進而引發多種疾病。

一般來說，aaRS的結構在演化上非常穩定，但是ProRS的結構變異很大，細菌型和真核型ProRS有不同的tRNA偏好，無法互相替代。通常，細菌只會攜帶一個細菌型ProRS，但蘇力菌卻同時攜帶一個細菌型及一個真核型ProRS。

而且，蘇力菌的真核型ProRS在演化過程中改變了結構，使其能有效辨識細菌的tRNA，並幫助蘇力菌在不同環境壓力下生存，如高溫和氧化壓力。更重要的是，不同於其他已知的真核型ProRS，蘇力菌的真核型ProRS對抗瘧疾藥物HF的耐受性顯著提高。

王健家提到，目前國外已有多個研究團隊在利用HF衍生藥物開發治療瘧疾、弓形蟲、隱孢子蟲等寄生生物感染的藥物。HF的結構類似於一種由中藥常山萃取出的化合物FF （febrifugine），能有效抑制瘧原蟲或其他寄生蟲的ProRS，因此被寄予厚望，希望能早日應用於臨床治療。

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