健康網》下巴痛竟是主動脈瘤作祟！ 轉移痛VS.疾病一次收

錢政弘表示，心臟附近的疼痛（例如心肌梗塞、主動脈剝離、主動脈瘤）可能蔓延到牙齒、下巴、脖子、肩膀和手臂；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕50歲男子，在辦公室工作到一半的時候，突然發覺「下巴」劇烈疼痛，「那種痛好像是全口的牙齒都蛀牙，痛感衝到頭頂，整個頭也劇烈疼痛。」同事將他送至急診，打了8支止痛藥都無法緩解，經檢查在胸腔的主動脈發現1個5公分的主動脈瘤，緊急進行手術保命。醫師錢政弘提醒疼痛會騙人！並彙整「轉移痛VS.疾病對照表」助民眾破解轉移痛。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在新書《你可以不生病》中分享臨床案例，患者因下巴痛送急診，在急診室待了9小時，一共打了8支止痛藥，但疼痛都沒有緩解！醫師做了很多檢查，包括下顎的X光、頭部電腦斷層、心電圖和抽血檢查，都找不出病因，會診耳鼻喉科和牙科醫師也想不出對策。

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最後是護理師量病患血壓時，發現左手和右手量出來血壓值不一樣，通報醫師，醫師才警覺會不會是主動脈出了問題？進一步安排檢查，才在胸腔的主動脈發現的1個5公分的主動脈瘤，最後緊急送開刀房手術。

錢政弘指出，胸主動脈瘤通常是沒有症狀的，很多時候是做檢查才意外發現；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

胸主動脈瘤多無症狀 注意轉移痛

錢政弘指出，胸主動脈瘤通常是沒有症狀的，很多時候是做檢查才意外發現。當動脈瘤極速擴大、剝離或破裂時，就會感覺到劇烈胸痛和上背痛，甚至休克。如果是慢慢變大，就看主動脈瘤的長位置而有不同的影響，靠近心臟的話會造成心衰竭或心肌梗塞；壓迫食道會造成吞嚥困難；壓迫迷走神經會造成聲音沙啞；壓迫氣管會造成哮喘、咳嗽、呼吸困難等症狀。

錢政弘表示，心臟附近的疼痛（例如心肌梗塞、主動脈剝離、主動脈瘤）是可能蔓延到牙齒、下巴、脖子、肩膀和手臂的。這是因為分布在主動脈和心臟上面的迷走神經，會和分布在下巴和喉嚨的感覺神經在頸部的神經叢會合，一起進入大腦，當主動脈有病變時，大腦會誤以為是下巴在痛。

沒想到疼痛也會騙人，為幫助大家了解疼痛哪裡出問題，錢政弘也彙整「轉移痛VS.疾病對照表」（見下圖），讓民眾可以輕鬆破解轉移痛。

轉移痛VS.疾病對照表。（趨勢文化提供）

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