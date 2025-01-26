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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

春節大吃大喝？ 小心你的消化道撐不住

2025/01/26 20:16

春節9天假期，家人親友團聚少不了美食大餐。（記者楊金城攝）

春節9天假期，家人親友團聚少不了美食大餐。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕春節9天假期，家人親友團聚聚餐，美食大餐讓人不知不覺中，可能會吃了許多高油、高蛋白、不好消化的食物，零食，辛辣，含酒精等刺激性的食物，碰到的機率也不少。許多消化道疾病可能跑岀來，佳里奇美醫院胃腸肝膽科醫師閻姵君提醒消化道相關症狀，及教民眾如何減少或避免。

閻姵君說，最常見的是胃食道逆流，臨床症狀有喉嚨卡，胸悶、胸痛，胸口灼熱感（火燒心）甚至會造成乾咳、聲音沙啞，甚至覺得呼吸困難。抽菸、暴飲暴食、太酸太甜、含咖啡因的食物、吃東西太快，吃完就去躺都會造成甚至加重症狀，最重要是生活習慣的改變，少碰那些造成刺激的食物。

另外一個是消化性潰瘍，患者可能出現腹脹、腹部飽脹、噁心和早飽感等相關症狀，常見的病因有刺激性的食物、生活工作壓力，一些消炎止痛藥非類固醇抗發炎藥包括阿斯匹靈的使用、抗凝血劑、幽門螺旋桿菌感染、吸菸和酒精。

年假期間要注意消化道疾病症狀，須及時就醫，必要時要進一步檢查。（佳里奇美醫院提供）

年假期間要注意消化道疾病症狀，須及時就醫，必要時要進一步檢查。（佳里奇美醫院提供）

閻姵君指出，如有持續的上腹部悶痛，食慾變差、腹脹、消化不良，有時候痛會投射到背部，甚至有解黑便，代表可能潰瘍出血了，必須儘快就醫治療而不是私自到藥房購買胃藥服用，延誤就醫有可能造成大量出血而休克或是胃穿孔的病例。

閻姵君說，歡樂的年節氣氛下，難免增加喝含酒精性飲料的機會，大魚大肉，高油脂的菜餚，都可能讓你的胰臟疲於奔命造成胰臟發炎，膽結石也是急性胰臟炎最常見的原因，症狀為持續、嚴重的上腹痛和左上腹疼痛，疼痛會放射至背部，在嚴重胰臟炎的患者中，發現眼白的部分變黃、茶色尿、發燒、呼吸急促應盡快就醫，不然可能造成局部或全身性併發症或器官衰竭甚至死亡。

另外高油的食物，可能造成膽囊炎，右上腹或上腹部出現疼痛，症狀可能包括發燒、噁心、嘔吐和厭食。

閻姵君指出，年假期間要注意自己的病史、飲食習慣、規律的生活作息，不要因連續假期而飲食沒節制、狂歡、睡眠不足。如果出現消化道相關症狀無法改善，應儘速就醫。

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