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健康 > 杏林動態

中區醫學中心評比彰基名列前茅 醫師揭評鑑秘辛

2025/01/26 21:56

醫學中心評比時，彰基總院長陳穆寬流利應答，獲委員高度肯定。（彰基提供）

醫學中心評比時，彰基總院長陳穆寬流利應答，獲委員高度肯定。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕衛福部24日公布醫學中心評比結果，中區有4家醫學中心報名，競爭激烈，其中彰化基督教醫院以優異評比蟬聯醫學中心。彰基醫務秘書林晏任今天（26日）透漏秘辛說，評鑑過程各家醫院風聲鶴唳，彰基總院長陳穆寬在作答時，5大任務卻能信手拈來輕鬆應答，獲委員高度肯定，這是彰基能夠在中區4家醫學中心名列前茅的主因。

林晏任說，中區有4家醫學中心報名，但沒人想當最後一名，同時也提高中區醫學中心的入場門檻，更有著拉大與其他區醫院的距離，不可言喻。評鑒期間，風聲鶴唳，緊張無比，還有醫院打聽可能的考題，有一家醫院的急救鈴就在評鑒中突然失效。

此外，是否成為醫學中心，5大任務更是關鍵，此部分佔比高達40%。這包含急重難服務、區域醫療提升全人照護、醫療科技發展、國家衛生政策與國際參與等。以彰基為例，在準備評鑒時，運用Kahoot互動遊戲，讓醫師們如同電競一樣比拚評鑑知識，無論年輕住院醫師或資深教授，都興致勃勃的搶答，舒緩不少評鑑準備的壓力。

醫學中心評比彰基蟬聯醫學中心，總院長陳穆寬（左1）率領的團隊，獲委員高度肯定。（彰基提供）

醫學中心評比彰基蟬聯醫學中心，總院長陳穆寬（左1）率領的團隊，獲委員高度肯定。（彰基提供）

任務一跟二在區域醫療領導方面，尤其剛性需求如心肌梗塞、腦中風、重大外傷等相較於之前，均有逾5成成長。任務三彰基在復原力指標上遠高於醫學中心的平均值，並高達10項創新多元的資通訊技術來改善病人安全；任務四著重鼓勵年輕醫師投入創新研發，帶動醫療健康科技發展。任務五社會公益責任更是彰基最被委員認同的貢獻，積極推動器官勸募、安寧照護及預立醫療；積極參與國際衛生活動更是彰基的亮點。

醫學中心評比彰基蟬聯醫學中心，彰基團隊表現優異，獲委員高度肯定。（彰基提供）

醫學中心評比彰基蟬聯醫學中心，彰基團隊表現優異，獲委員高度肯定。（彰基提供）

林晏任指出，評鑑現場許多院長、副院長戰戰兢兢地捧著厚厚資料詳讀，感覺像是一群人準備聯考。彰基總院長陳穆寬帶一隻手機一派輕鬆，所有數據他都清清楚楚，因為這就是他生活的歷程，每一件事情他都有參與，所以不需要背。果然，從任務一到任務五，所有的問題總院長不但能夠補充，更能夠主答，博得委員高度肯定。

林晏任透漏，彰基以全國最低自費佔比，達成最高醫療品質為自我期許，把評鑒視為一種促進成長的歷練，讓他們做得更好。

醫學中心評比彰基蟬聯醫學中心，過程中彰基總院長陳穆寬準備充分，獲委員高度肯定。（彰基提供）

醫學中心評比彰基蟬聯醫學中心，過程中彰基總院長陳穆寬準備充分，獲委員高度肯定。（彰基提供）

醫學中心評比結果，彰基以優異評比蟬聯醫學中心，總院長陳穆寬信手拈來輕鬆應答，獲委員高度肯定。 （記者湯世名攝）

醫學中心評比結果，彰基以優異評比蟬聯醫學中心，總院長陳穆寬信手拈來輕鬆應答，獲委員高度肯定。 （記者湯世名攝）

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