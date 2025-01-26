健康網》過年預防類流感 中醫授1茶飲+3穴位遠離病毒

醫師指出，長期處在空氣不流通的密閉空間，增加病毒傳播機會，要特別小心感冒、流感與新冠病毒（COVID-19）感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節返鄉加上天冷，長期處在空氣不流通的密閉空間，增加病毒傳播機會，小心感冒、流感與新冠病毒（COVID-19）上身；建功馬光中醫診所醫師汪政鋒分享預防感冒方法，建議在出入人潮眾多地方前後，飲用金銀黃耆茶，也可按壓合谷、曲池、天突等穴位，不僅可提升免疫力，還能緩解症狀。

感冒、流感、新冠如何區分？

感染感冒、流感與新冠病毒多會出現呼吸道症狀，3者症狀要如何區分？汪政鋒指出，一般感冒以咳嗽、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等症狀為主，症狀較輕且不會導致嚴重併發症；流感則症狀較重，除咳嗽、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛外，還可能伴隨發燒、畏寒、頭痛、肌肉關節疼痛及極度疲倦等全身性不適；新冠肺炎症狀則更為多樣，包含咳嗽、打噴嚏、流鼻水、發燒、嗅覺或味覺異常、喉嚨痛、呼吸喘促等，部分患者甚至會發展為重症。

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遠離病毒 從日常生活做起

汪政鋒表示，預防感冒、流感與新冠病毒，需從日常生活做起，包括勤洗手、戴口罩、保持社交距離、注意飲食衛生，並避免前往人多擁擠的場所。此外，可進行天灸療法（三伏貼/三九貼），天灸療法是利用辛溫的藥材敷貼在人體的一些重要穴位上，在特定的節氣時，藉由藥材的溫熱刺激穴位，活化經絡運行，來啟動機體的免疫能力，達到體質改善，同時預防、保健和治療的作用並行。適應症：過敏性鼻炎、月經不調、體質虛寒、容易感冒、長新冠患者。

緩解感冒症狀按這3穴位

合谷穴：虎口處，大拇指與食指間靠近食指凹陷處。功效-強壯要穴、預防感冒、提升免疫力、緩解感冒症狀。

曲池穴：手肘彎曲橫紋終點，外側關節凹陷處。功效-緩解感冒頭痛、疏通經絡加速復原。

天突穴：左右兩側鎖骨與胸骨的交界處。功效-促進呼吸道的功能、抑制咳嗽的反射中樞。

預防感冒，中醫師分享3穴道1茶飲。（馬光中醫診所提供）

中藥茶飲預防感冒好過年

汪政鋒建議，出入人潮眾多的地方前後，可以飲用金銀黃耆茶。

材料：金銀花一錢、黃耆一錢、甘草一錢。

做法：材料洗淨，將金銀花、黃耆、甘草加入1000cc水，大火煮滾後關火再悶15分鐘。

汪政鋒強調，害怕藥物副作用、體力較差、勞累過度的上班族、兒童、老人以及有過敏體質的人，可以選擇中醫治療，若一年內感冒超過3次，每次咳嗽鼻塞流鼻水超過2週以上，更可以到中醫看診，因為短時間內多次感冒或每次感冒時間都拖很長，就代表了身體的正氣不足，中醫擅長「扶正祛邪」，可以用中藥來調理，做一些正氣的輔助，減少反覆感冒的機會。

建功馬光中醫診所醫師汪政鋒。（馬光中醫診所提供）

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