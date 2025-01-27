自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腎友掌握3原則 過年吃巧又健康

2025/01/27 05:30
腎友掌握3原則 過年吃巧又健康

▲腎友吃團圓飯掌握3原則，可安心過好年；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／林軒任

腎友掌握3原則 過年吃巧又健康

▲醫師提醒腎友可以優先選擇魚肉、瘦肉、豆腐和蛋等食材，做為蛋白質來源。 （照片提供／林軒任）

明天就是除夕，過年期間不免大魚大肉、零食不離手，但有些腎友擔心吃完團圓飯等美食後，各項檢驗數值超標，影響病情控制。其實腎友們只要把握「不攝取超量蛋白質」、「限鉀、限磷、限鹽」及「水分控制」等3大原則，就能在享用美食的同時又兼顧健康。

不攝取超量蛋白質

腎友們應該常聽到醫師囑咐務必「控制飲食」，導致美食當前時，總是會十分沮喪，總為了拿捏尺度煞費苦心，若要吃得健康又安心，首先就是「不宜攝取超量蛋白質」，因為當慢性腎臟病進展到第3期（中度腎衰竭）至第4期（重度腎衰竭），但仍未達洗腎階段時，腎友不宜攝取超量蛋白質，每日蛋白質攝取量應限制在0.6-0.8公克∕公斤體重，有助於減輕腎臟負擔，並防止病情惡化。

至於選擇蛋白質來源時，應優先選擇高生物價蛋白質，如魚類、瘦肉、豆腐和蛋，因這些食物能提供必要的胺基酸。

限鉀、限磷、限鹽

其次就是限鉀、限磷、限鹽的「三限禁區」，例如過年期間常見的「高鉀」蔬果包括香蕉、橘子、番茄、甜菜、馬鈴薯和菠菜；「高磷」食物則像是茶類、奶茶、可樂、咖啡等飲料，至於年節時的零食如堅果類、牛軋糖、各種加工食品（香腸、火鍋料等）也往往富含磷；「高鹽」食物如醃漬品、肉乾、火鍋湯等，這些都是腎友容易踩雷的誤區，一定要格外小心。

最後可能忽略的紅線就是「水分攝取」，腎友們一定要選擇低鈉、無糖的飲品，並注意一天的總飲水量，避免喝含咖啡因、酒精的飲品，假如過年期間飲食過於油膩，可以選擇無糖的花草茶，既解渴又不會增加身體負擔，若是不確定一天喝下多少飲品，建議可以隨身攜帶水杯，幫助隨時掌握水份攝取量，才不會因喝太多飲品導致肺水腫。

攜帶水杯控制攝取量

提醒腎友們，年菜大多是大魚大肉，家裡也不乏零嘴、餅乾、飲料等食物，但只要把握過年飲食的技巧，依然可以淺嚐則止，開心健康過好年，也不必擔心健康亮紅燈。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中