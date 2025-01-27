腎友掌握3原則 過年吃巧又健康

▲腎友吃團圓飯掌握3原則，可安心過好年；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／林軒任

▲醫師提醒腎友可以優先選擇魚肉、瘦肉、豆腐和蛋等食材，做為蛋白質來源。 （照片提供／林軒任）

明天就是除夕，過年期間不免大魚大肉、零食不離手，但有些腎友擔心吃完團圓飯等美食後，各項檢驗數值超標，影響病情控制。其實腎友們只要把握「不攝取超量蛋白質」、「限鉀、限磷、限鹽」及「水分控制」等3大原則，就能在享用美食的同時又兼顧健康。

不攝取超量蛋白質

腎友們應該常聽到醫師囑咐務必「控制飲食」，導致美食當前時，總是會十分沮喪，總為了拿捏尺度煞費苦心，若要吃得健康又安心，首先就是「不宜攝取超量蛋白質」，因為當慢性腎臟病進展到第3期（中度腎衰竭）至第4期（重度腎衰竭），但仍未達洗腎階段時，腎友不宜攝取超量蛋白質，每日蛋白質攝取量應限制在0.6-0.8公克∕公斤體重，有助於減輕腎臟負擔，並防止病情惡化。

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至於選擇蛋白質來源時，應優先選擇高生物價蛋白質，如魚類、瘦肉、豆腐和蛋，因這些食物能提供必要的胺基酸。

限鉀、限磷、限鹽

其次就是限鉀、限磷、限鹽的「三限禁區」，例如過年期間常見的「高鉀」蔬果包括香蕉、橘子、番茄、甜菜、馬鈴薯和菠菜；「高磷」食物則像是茶類、奶茶、可樂、咖啡等飲料，至於年節時的零食如堅果類、牛軋糖、各種加工食品（香腸、火鍋料等）也往往富含磷；「高鹽」食物如醃漬品、肉乾、火鍋湯等，這些都是腎友容易踩雷的誤區，一定要格外小心。

最後可能忽略的紅線就是「水分攝取」，腎友們一定要選擇低鈉、無糖的飲品，並注意一天的總飲水量，避免喝含咖啡因、酒精的飲品，假如過年期間飲食過於油膩，可以選擇無糖的花草茶，既解渴又不會增加身體負擔，若是不確定一天喝下多少飲品，建議可以隨身攜帶水杯，幫助隨時掌握水份攝取量，才不會因喝太多飲品導致肺水腫。

攜帶水杯控制攝取量

提醒腎友們，年菜大多是大魚大肉，家裡也不乏零嘴、餅乾、飲料等食物，但只要把握過年飲食的技巧，依然可以淺嚐則止，開心健康過好年，也不必擔心健康亮紅燈。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

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