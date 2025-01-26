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健康 > 杏林動態

全台麻疹累計29例 春節赴東南亞旅遊先打麻疹疫苗

2025/01/26 12:26

彰化縣衛生局表示，春節期間彰化縣13家急救責任醫院的急診全天24小時候診。（縣府提供）

彰化縣衛生局表示，春節期間彰化縣13家急救責任醫院的急診全天24小時候診。（縣府提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣為加強照顧民眾的健康，於農曆春節期間（至2/2初五）提供優質、便捷、貼心的門診、急診服務。另目前國際麻疹疫情流行，截至去年底全國累計29例，衛生局提醒民眾春節期間如前往東南亞國家等流行地區旅遊洽公，建議先接種麻疹疫苗，以降低感染風險。

春節期間彰基急診全天24小時候診。（記者湯世名攝）

春節期間彰基急診全天24小時候診。（記者湯世名攝）

衛生局表示，春節期間彰化縣13家急救責任醫院的急診全天24小時候診，另醫院春節門診時段及科別與平常不相同，若過年期間有就醫需求，看診前可先上網查詢各醫院官網公告或電洽醫院詢問。衛生局調查彰化縣各醫院春節期間急門診時間，以供縣民緊急時參考，請民眾就醫前務必留意醫院開診情形。

春節期間彰化秀傳醫院急診全天24小時候診。（記者湯世名攝）

春節期間彰化秀傳醫院急診全天24小時候診。（記者湯世名攝）

衛生局特別提醒慢性病民眾，春節假期，若持有慢性處方箋者，請提早領藥，以免影響權益，並備足藥品、定時服藥。此外，民眾在假期中如有輕微病症（如輕微感冒或腸胃不適等），可優先前往住家附近診所就醫，就醫前請先上網或去電查詢開診時間，不但方便、省時，亦不影響急重症病患的醫療照護，避免造成急診的擁塞。有關診所春節期間開診訊息，民眾可至健保署網站或透過手機下載「全民健保行動快易通」APP查詢特約醫療院所的服務時段。

另衛生局指出，自今年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，疫苗即將用罄，請尚未接種民眾儘速至合約院所接種。

衛生局呼籲，春節連假期間是流感等呼吸道疾病的流行高峰期，民眾享受春節假期之餘，應落實個人防護，勤洗手，戴口罩，維持良好衛生習慣，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，請儘速就醫並在家休息，以降低傳播風險，保護自己及親友的健康。彰化縣114年春節期間各醫療院所服務開診時間表

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