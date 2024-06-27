新購莫納皮拉韋7/4抵台！ 莊人祥：醫師開立將須註明原因

邱泰源親上火線說明近期新冠肺炎疫情爭議。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期新冠肺炎疫情增溫，外界也擔心長照單位等所需的莫納皮拉韋用藥告急，對此衛福部長邱泰源提出4項改善作法，另疾管署長莊人祥也指出，先前專家建議不再採購莫納皮拉韋，但考量臨床用藥情況增加，已採購2萬人份，預計7月4日抵台。

面對疫情挑戰 邱泰源提出4大措施

邱泰源指出，台灣醫療體系面對醫療、疫情挑戰，公私協力訂下基礎，目前也採取4大措施，包括持續監測變異株流行情況，通過例行記者會對外說明、強化防疫物品的儲備與調度、研訂相關臨床及感染管制指引供醫療院所參考運用、並加強衛教及醫療院所合作等。

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莊人祥：莫納皮拉韋列為有條件下使用藥物

然而，近期有媒體批評，長照機構住民若要使用抗病毒藥物，須至醫療機構門診評估，且莫納皮拉韋使用條件嚴格，難以取得。疾管署長莊人祥表示， 世界衛生組織（WHO）等都將莫納皮拉韋列為「有條件下使用的藥物」，通常是用於使用倍拉維等藥物存在交互作用風險的患者，或重度肝腎功能異常者。

COVID-19抗病毒藥物使用及儲備情形。（疾管署提供）

莊人祥進一步指出，雖經專家委員會討論，本不建議繼續採購莫納皮拉韋，但考量臨床用量增加，疾管署近期仍添購2萬人份，藥品預計在7月4日抵台，另目前台灣與莫納皮拉韋仍有2萬人份的開口合約，日前也與醫師公會溝通，請醫師後續開立莫納皮拉韋時，註明開立原因。

此外，莊人祥也提到，他的母親高齡90歲，有使用心律調整器，先前出院不久就確診新冠肺炎，但因抗凝血劑等多重用藥，本不適合使用倍拉維，但經醫師評估後暫時停止前述藥物使用，服用倍拉維5日順利康復，反而沒有用上莫納皮拉韋，「我很謝謝醫師那時候堅持開倍拉維，讓我媽媽康復。」

台大醫：若無交互作用風險 倍拉維治療首選

台大醫院感染控制中心主任盛望徽則說，在沒有交互作用風險的情況下，倍拉維是第一線治療首選，但若有重度肝腎功能異常或其他情況，則可改用莫納皮拉維，且目前研究顯示，對於JN.1、KP.2等變異株，現存抗病毒藥物仍有良好的治療效果，且不建議一開始就使用類固醇藥物。

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