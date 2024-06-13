連日雨 南台灣血庫不足警報！台南五星飯店6/14邀民眾挽袖

熱心民眾上捐血車捐血。（資料照；台南遠東香格里拉飯店提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕近期天候不佳，南部地區雨勢不斷，尤其高雄捐血中心所轄的嘉南高屏澎東地區，近日因為雨勢不斷嚴重影響民眾出門捐血意願。捐血中心表示，迄13日上午A、B、O型庫存只剩4天多，不足安全庫存的7天，早上醫院大量領血後，庫存就更低了，估計到中午剩不到4天的量。台南遠東香格里拉飯店將於明（14）日舉行1天愛心捐血活動，歡迎民眾踴躍挽袖。

捐血中心這2週以來各地捐血站或捐血車，捐血量比預期短少甚多，對南部地區醫療用血造成嚴重衝擊，迄今南部嘉南高屏澎東地區醫療用血僅存約4天多的庫存，每天醫院需求量卻達2100袋，如不快補充醫療所需血液，南部地區醫療血庫會面臨短缺困境，影響眾多急需輸血的病友。

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捐血中心呼籲南部地區鄉親們，只要身體健康，兩週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，可前往附近捐血站/室或捐血車捐血，幫忙紓解缺血危機。有關捐血地點及捐血活動訊息可上捐血中心官網或FB粉絲團查詢。

台南遠東香格里拉飯店響應世界衛生組織發起「614世界捐血日」，與台南大遠百百貨公司及台南郵局合辦「香約捐血．讓愛永續」公益活動，於6月14日（週五）上午10點30分至下午5點舉辦，台南捐血站將派捐血車在飯店大門口駐點，從上午10點30分開始受理捐血。

飯店表示，凡完成捐血1袋（250c.c.）即可獲得台南遠東香格里拉品香坊手工麵包、大遠百餐飲優惠券、文青環保袋及台南郵局捐血紀念郵票組等多項好禮，數量有限，送完為止，捐血助人又利己，歡迎熱血民眾於14日捐血時間到台南東區大學路西段89號的1樓飯店前捲袖。

台南捐血站的血庫架上存血不多、顯得空蕩蕩。（台南捐血站提供）

民眾排隊等待捐血。（資料照；台南遠東香格里拉飯店提供）

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