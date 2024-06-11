新北2歲心臟病童無錢動手術 圓融行善團捐20萬送暖

圓融行善團一行人贈送關懷物資給小蔡一家人。（新北市社會局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三峽區2歲幼童小蔡（化名）患有先天性心臟病與斜視，現需進行第二次心臟手術，但高昂醫藥費對爸媽是沉重壓力。經土城社福中心媒合，「圓融行善團」募集20萬3千元醫療救助金送暖。

小蔡患有先天性心臟病與斜視，由小蔡媽媽全程照顧，僅靠小蔡爸爸微薄收入支撐家庭，雖然有領育兒津貼，也有申請身障補助，但是大筆醫藥費，對於爸媽仍是沉重壓力。

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圓融行善團團長許誥與土城社福中心主任陳柏年一行人今天（11日）將善款送至小蔡家中，提供一家人營養品等生活物資。

小蔡媽媽說，她原本擔心家庭難以負擔高昂醫療費，遲遲未與醫生討論再次進行心臟手術。很感謝圓融行善團的善心捐助補貼，加上社會局持續幫忙，讓小蔡盡快安排手術治療。

許誥表示，行善團會員自發性募集資金，以每人一千元的方式快速媒合，成功募到20萬3千元善款，希望能夠給予家人最即時的協助。

陳柏年說，小蔡媽媽一家人後續由土城社福中心持續協助生活，希望助全家度過難關。

圓融行善團與新北社會局、土城社福中心關懷小蔡母子。（新北市社會局提供）

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