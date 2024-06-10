TANK心臟病開唱突摸胸！ 醫：出現3+1症狀速就醫

歌手「TANK」8日在台北國際會議中心舉辦演唱會，沒想到才唱第一首歌曲，手一直摸著心臟部位，一度讓台下歌迷很緊張。（資料照，記者胡舜翔攝）

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TANK開唱第一首歌就有狀況！手摸心臟嚇壞歌迷

〔記者羅國嘉／台北報導〕歌手「TANK」呂建忠先前因先天性心臟病淡出演藝圈，近來回歸歌壇，8日在台北國際會議中心舉辦演唱會，沒想到才唱第一首歌曲，手一直摸著心臟部位，一度讓台下歌迷很緊張。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，心臟病別輕忽，若胸口出現痛、悶、喘，加上心悸等3+1症狀，應盡早就醫檢查。因為年輕人的心臟病是突然的，不像長者是慢慢的增加症狀，所以別以為年輕氣盛就不理會，容易造成猝死風險。

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劉中平指出，心臟病可分為先天性、後天性2種。其中先天性可能是綜合環境與遺傳的因素所造成；後天則屬於冠心症或心肌梗塞、心絞痛，最常見於三高族群。心臟上方血管平時在大量輸送血液循環，但現今高油、高糖飲食社會，若長期攝取，容易導致血管壁的硬化、血管斑塊，進而導致血管狹窄、血液循環不佳，引起心絞痛、狹心症。

3大危險因子易增心臟病風險

劉中平表示，心臟病的危險因子有很多，包含吸菸；高油、高糖、高鹽的飲食型態，容易造成血管硬化、髒東西堆積；再來就是不良生活習慣、工作方式，由於現代3C盛行，常讓不少人熬夜追劇，及工作常需3班輪班工作，這樣的型態容易導致睡眠習慣不規律，進而釀身體壓力負擔，提高心臟病機率。

年輕心臟病每年有2％增加率

劉中平進一步說，近年來心臟病有年輕化趨勢，主要原因就是飲食西化、生活習慣等，而盛行率方面，目前很難定義，目前以40歲以下屬於年輕的心臟病，根據統計，有5分之1的人屬於40歲以下年輕的心臟病，且每年有2％增加趨勢。

劉中平提醒，想預防心臟病，建議務必戒菸、控制三高、戒掉不良生活習慣、多運動，並呼籲民眾，胸口出現痛、悶、喘，加上心悸（心臟忽快忽慢）等症狀，應盡快就醫做心電圖檢查才安全。

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